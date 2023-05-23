ارتفاع الطلب على الأراضي القابلة للتطوير في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

ارتفعت مستويات الطلب على الأراضي القابلة للتطوير بنسبة تتجاوز الـ %50 في الأسواق العقارية بالدولة، بحسب خبراء ومسؤولين عقاريين.

وقال هؤلاء: إن هذه الزيادة الكبيرة في الطلب على الأراضي جاءت نتيجة توجه مزيد من المستثمرين وأصحاب الملاءة المالية العالية ورواد الأعمال إلى العيش في دولة الإمارات على المدى الطويل، حيث يحظى الطلب على قطاع العقارات في الدولة بدعم استثمارات بمليارات الدراهم سنوياً مع فرص هائلة لتعزيز العائد الاستثماري.

وتوقعوا استمرار الطلب المرتفع على الأراضي، سواء نتيجة سعي المقاولين لجني الأموال على المدى القصير أو رغبة المستخدمين النهائيين باستثمارات قوية طويلة الأمد.

ونوهوا بأن الطفرة العقارية الحالية تسهم بدورها في زيادة أهمية الاستثمار في الأراضي، لا سيما على مدى السنوات العشر المقبلة.

وبلغت قيمة صفقات بيع الأراضي في دبي وحدها 11 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 100% تقريباً مقارنة مع 6 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

طلب متزايد

ومن جانبه أكد محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد العقارية» لـ «الاتحاد» أن الطلب على الأراضي القابلة للتطوير في الأسواق العقارية في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص ارتفع إلى مستويات قياسية.

وأوضح أن الطفرة في الطلب على الأراضي وثيقة الصلة بالأداء القوي للقطاع العقاري، ما يبرز أهمية الاستثمار في الأراضي لتلبية الطلب المتوقع على الوحدات العقارية على مدار السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن زيادة الطلب على الأراضي خلال الفترة الحالية أدت إلى زيادة في الأسعار تراوحت نسبتها بين 50% و100% مقارنة بالمعدلات السعرية قبل عامين.

ولفت إلى أن أهم ما يميز الطفرة الحالية في الطلب على الأراضي والوحدات السكنية أنها تستند إلى أسس قوية وتستمد صلابتها من اعتمادها على المستخدم النهائي الذي يرى في الإمارات واحة للأمن والاستقرار والاستثمار.

وتوقع استمرار زيادة الطلب على الأراضي مع توافد المستثمرين وأصحاب الملاءة المالية العالية ورواد الأعمال للإقامة في دولة الإمارات.

مواكبة الطلب

ومن ناحيته قال جيمس بورتمان، مدير المبيعات في شركة «نوفي للعقارات» «NOVVI Properties»: إن السوق العقاري في الإمارات يشهد طلباً مرتفعاً بشكل لا يصدق، حيث نرى اندفاعاً للمطورين لتأمين أرض في مواقع رئيسة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف أن السوق يشهد في الوقت نفسه اهتماماً متزايداً بالاستثمار على الخريطة، ما يزيد من حاجة المطورين للاستثمار في شراء الأراضي القابلة للتطوير. ونوه إلى تدفق الاستثمارات من مختلف الجنسيات للسوق العقارية في الدولة ولاسيما في دبي، نظراً لعدم اليقين في الأسواق الأخرى والمبادرات الترحيبية مثل التأشيرة الذهبية، لافتاً إلى زيادة استثمارات الكنديين والأميركيين والأوروبيين في الآونة الأخيرة.

وقال إنه مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى في العالم، لا تزال أسعار العقارات في الإمارات جذابة للغاية، ما يكرس مكانتها كوجهة للاستثمار العقاري.

وأضاف: طالما أن هناك استثماراً خارجيًا قوياً بسبب عدم اليقين في الأسواق الأخرى وفرصة كبيرة بدعم من مبادرات مثل التأشيرة الذهبية، فسوف تستمر الأسعار في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يظل الطلب أعلى من المعروض على مدار العامين خلال الفترة من 2023 إلى 2024.

الواجهة البحرية

ومن جانبه قال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز»: إن الطلب على شراء الأراضي يشهد نمواً دائماً في ظل التزايد المستمر لأعداد الوافدين الذين يتطلعون إلى شراء العقارات والعيش في دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه الزيادة تأتي نتيجة توجه مزيد من المستثمرين وأصحاب الملاءة المالية العالية ورواد الأعمال إلى العيش في دولة الإمارات على المدى الطويل، حيث يحظى الطلب على قطاع العقارات في الدولة بدعم استثمارات بمليارات الدراهم سنوياً مع فرص هائلة لتعزيز العائد الاستثماري.

وأضاف أن ذلك الاتجاه يساهم في زيادة أهمية الاستثمار في الأراضي، ولا سيما على مدى السنوات العشر المقبلة التي ستشهد انخفاض عروض الأراضي المتاحة.

وتوقع استمرار الطلب المرتفع على الأراضي، سواء نتيجة سعي المقاولين لجني الأموال على المدى القصير أو رغبة المستخدمين النهائيين باستثمارات قوية طويلة الأمد.

ولفت إلى قلة المنازل المطلة على الواجهة البحرية في دبي، مع التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب طوال عام 2023، مرجحاً أن يساهم انتعاش جزر ديرة والجزر في دبي بمجرد الانتهاء من وضع خططها بتوفير مزيد من عروض المنازل المطلة على الواجهة البحرية فائقة الجودة.

وقال: إن دبي برزت بصفتها وجهة آمنة توفر واحدة من أفضل البيئات الملائمة لمزاولة الأعمال وأفضل العقارات الشاطئية التي تحظى باهتمام واسع، رغم تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يتم تسليم أكثر من 81 ألف وحدة سكنية في دبي بحلول عام 2025 تمثل الشقق نسبة 77% منها، بينما تمثل الفلل ومنازل التاون هاوس نسبة 23%، والتي ستطرح معظمها في سوق العقارات السكنية العامة.

الأراضي الصناعـية

قال اسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة، إن الطلب على الأراضي في القطاع العقاري المحلي سجل نمواً مرتفعاً خلال آخر عامين، بسبب ارتفاع الطلب على العقارات السكنية ونفاد المعروض العقاري في بعض المناطق، مما رفع من نسبة الطلب على الأراضي لتنفيذ مشاريع جديدة وهذا ما يثبته واقع السوق، حيث سجلت هذه الأخيرة دخول مشاريع عقارية كثيرة فإمارة دبي وحدها سجلت 350 مشروعاً عقارياً قيد الإنجاز خلال العام الماضي.

وأضاف أنه إلى جانب ارتفاع وتيرة المشاريع العقارية الجديدة وارتفاع الطلب على العقارات السكنية والفلل منها خاصة، لعب نشاط البيئة الاستثمارية دوراً في تحفيز الطلب على الأراضي، خاصة الأراضي الصناعية بفضل الاهتمام المتزايد بهذا القطاع وطرح تسهيلات ومحفزات لتشجيع الاستثمار بالقطاع الصناعي، إلى جانب الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي كان له دور هو الآخر في رفع الطلب على الأراضي.

وذكر الحمادي أن أسعار الأراضي ارتفعت بنسبة من 30 إلى 70% في بعض المناطق خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزاد الطلب على الأراضي التي تقع قرب الواجهات المائية على وجه الخصوص نتيجة ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة، مما دفع الكثير من المطورين لشراء هذا النوع من الأراضي بشكل جنوني لتغطية احتياجات السوق والاستفادة من زخم سوق العقارات الفاخرة.