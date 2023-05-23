منصور بن محمد يفتتح معرضي «إندكس» و«الفنادق»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، معرض ومؤتمر «إندكس 2023»، الملتقى الأبرز لقطاعي التصميم الداخلي والتجهيزات، والذي يشهد هذا العام حضور نخبة من خبراء التصميم الداخلي ومطوري الفنادق وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات من قطاعات الفنادق والسكن والتجارة والتجزئة، بزيادة بنسبة 34% في عدد الشركات العارضة عن نسخة العام الماضي.

كما افتتح سموه معرض الفنادق، الحدث الأبرز ضمن قطاع الضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر أعماله حتى 25 مايو الجاري، مستقطباً أكثر من 13 ألف شخص وما يزيد على 100 خبير في القطاع من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة 400 جهة عارضة، لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق العصرية.

إندكس 2023

وتفقَّد سمو الشيخ منصور بن محمد خلال جولته في معرض «إندكس 2023»، عدداً من أجنحة الشركات المحلية والعالمية المشاركة، حيث تعرف سموه على ما تقدمه من منتجات وابتكارات، وما تقوم على تنفيذه من مشاريع ومبادرات مميزة، والتي تسهم في تشكيل أحدث التوجهات العصرية والتصاميم الداخلية والخارجية في عالم الديكور.

وأثنى سموه على مستوى وحجم مشاركات الشركات الدولية، ما يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي لكبرى الفعاليات الدولية، وما يشهده الحدث من حضور دولي مميز، ومن أبرز الدول المشاركة إيطاليا وتركيا والهند والبرتغال وكوريا وفرنسا، والتي تسلط جميعها خلال مشاركتها، الضوء على أحدث منتجاتها في مجالات المفروشات والديكورات والإضاءة، وغيرها من المنتجات التي تعرض للمرة الأولى من خلال المعرض.

وتطرح نسخة هذا العام من «إندكس»، مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطورات صناعة التصميم الداخلي والخارجي، منها تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوّر عالم الميتافيرس في مجال التصميم، وما تقدمه تلك التقنيات للمصممين من أدوات تسهم في تسهيل سير العمل وأتمتة المهام، وإحداث نقلة نوعية في مجال التصميم.

فنادق

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في معرض الفنادق، على ما يقدمه الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة للمتخصصين في القطاع وأصحاب الفنادق والمطورين والموردين، من فرصة لإقامة شراكات فاعلة ومتابعة الأفكار والرؤى الجديدة في قطاع الضيافة الذي يشهد نمواً وازدهاراً لافتين في دبي ودولة الإمارات، وكذلك على مستوى المنطقة.

كما استمع سموه خلال جولته في معرض الفنادق في دبي، إلى شرح حول مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق العصرية، وما تقدمه الشركات من حلول مبتكرة خلال الحدث الذي يمثل منصة مثالية للتواصل مع قادة القطاع واكتساب المعارف، عبر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية متعددة.

ويحتضن معرض الفنادق سلسلة من الفعاليات والعروض التفاعلية، بما في ذلك معارض حية للمنتجات، وعروض تقديمية رئيسية يقدمها أكثر من 100 خبير في القطاع، ضمن فعاليات رئيسة تشمل: منتدى قيادة الضيافة، وقمة الجهات الفاعلة في مجال المأكولات والمشروبات، ومؤتمر هايتك دبي، والمؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، وملتقى اختصاصيي التدبير المنزلي في دولة الإمارات.

وتتناول تلك الفعاليات أبرز المواضيع المتعلقة بالقطاع، ومن أهمها جهود الاستدامة، والتحول الرقمي وتحسين العوائد وتعزيز تجربة الضيوف، ما يزود الحضور بأفكار وإجراءات مميزة، تساعدهم على توسيع فرص نموهم وتطورهم في القطاع.