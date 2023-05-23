%73 حصة الإمارات من المدفوعات الرقمية في الخليج

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد خبراء مشاركون في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023»، على أهمية دور الإمارات في توفير الحلول الخاصة برحلة التحول الرقمي للشركات والمؤسسات المالية.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تستحوذ على نسبة 73% من المدفوعات غير النقدية (الرقمية) في الخليج، لافتين إلى أن المعرض الذي يقام بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، يمثل منصة لعرض أحدث الحلول المبتكرة، خاصة الحلول المالية الرقمية من مدفوعات وتحويلات رقمية، وحلول تطبيقات الحوسبة السحابية المتطورة في الصناعة، والحلول الروبوتية وحلول أتمتة المستودعات وغيرها الكثير.

التحول الرقمي

وقال شارل متى، نائب الرئيس لـ «ماي مونتي»، التابعة لشركة مونتي فاينانس، ذراع التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية الرقمية لشركة «مونتي القابضة»: إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزة تنافسية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث لديها نسبة كبيرة من السكان القادرين على الوصول إلى خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، متوقعاً أن تمثل المدفوعات غير النقدية في الإمارات وحدها 73% من إجمالي حجم المعاملات مع انتهاء العام 2023.

وأضاف أن الشركة تركز خلال المعرض على إطلاق حلول مبتكرة لدعم البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم ومنها الدفع الإلكتروني في المتاجر، والدفع عن طريق الرابط ورمز الاستجابة السريعة، ونظام إدارة الخدمات التجارية ذات العلامة البيضاء، موضحاً أن «ماي مونتي»، تعد منصة للخدمات المصرفية تقدم تجربة عالمية رقمية استثنائية، كونها تعد الأسرع والأكثر أماناً، كما أن خدمة «مونتي باي»، تمثل بوابة دفع إلكترونية تقدم خدمة ذكية وفعّالة للدفع تساعد العملاء على تطوير وتوسيع نطاق أعمالهم، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى.

وأكد متى، أن حلول الشركة المتطورة ستلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية، حيث تتمثل استراتيجية الشركة في بناء شراكات هادفة من شأنها أن تدفع نمو أعمالها في المنطقة والعالم.

وذكر أن «مونتي باي» شهدت نمواً قوياً منذ إطلاقها في عام 2021 وهي تعمل حالياً في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، الإمارات، لبنان، الأردن، نيجيريا، وإندونيسيا، وقد استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية للتكنولوجيا وتطوير المنتجات وعمليات دعم العملاء، وقد مكن نظام القنوات المتعددة المتكاملة الذي تستخدمه الشركات من النمو عبر صناعات متعددة.

ووفقاً لـ متى، فإن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف إعادة تعريف الخدمات المالية، من خلال الابتكار والتركيز على العميل، حيث توفر حلولاً جديدة ومبتكرة مثل نظام «ديجيتال كور بانكنج» للخدمات المتطورة الخاصة بالبنوك الرقمية، وحلولا تحدث نقلة نوعية في إجراء التحويلات المالية الرقمية، إلى جانب الحلول اللازمة للتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية فيما يخص المدفوعات والحسابات المصرفية الرقمية، لافتاً إلى أن الشركة لديها شركاء عالميون لتوفير الحلول الخاصة بالبنوك، مثل الامتثال ومكافحة غسيل الأموال والبطاقات المصرفية والمدفوعات الرقمية.

الحوسبة المتطورة

ومن جهته قال طلال شيخ، أستاذ مشارك، مدير الدراسات الجامعية لكلية الرياضيات وعلوم الحاسوب، جامعة هيريوت وات دبي، إن الحوسبة المتطورة تعد أحدث الابتكارات التي يتم تناولها خلال الحدث، حيث تتطور باستمرار لتلبية الطلب المتزايد على معالجة البيانات وتخزينها وتحليلها بكفاءة وفعالية.

وأضاف أنه وفقاً لتوقعات «جارتنر»، فإن أكثر من نصف الشركات الكبيرة سيكون لديها ما لا يقل عن ست حالات استخدام للحوسبة المتطورة بحلول نهاية العام الحالي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 1% فقط من الشركات في عام 2019، منوهاً بأن هذه الابتكارات تتيح تطويرات مهمة في مختلف الصناعات، بما في ذلك المركبات المستقلة والتصنيع والشبكات الذكية، كما تمكن قدرة الحوسبة المتطورة على معالجة البيانات ذات الحجم الكبير لتعزيز قدرة المركبات ذاتية القيادة من العمل بكفاءة مع ضمان الأمان والموثوقية وقابلية التوسع.

وأشار شيخ، إلى أنه الحوسبة المتطورة تسمح للمصنعين باستخراج وتحليل البيانات في الوقت الفعلي لحل المشكلات بشكل أسرع، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجنب اضطرابات سلسلة التوريد. وبين أن ابتكارات الحوسبة المتطورة مثل Edge AI وشبكات 5G والحوسبة المتطورة الآمنة وتحليلات الحافة تعمل على جعل الحوسبة المتطورة أكثر قوة وأماناً وفعالية، مما يؤدي إلى تبنيها عبر مجموعة من القطاعات.

وذكر شيخ، أن الحوسبة المتطورة هي تقنية تجعل معالجة البيانات وتحليلها أقرب إلى مصدر البيانات، والتي يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد للمؤسسات، يتضمن ذلك موثوقية محسّنة، وأماناً محسّناً، ووفورات في التكاليف، وكفاءة تشغيلية محسّنة. وقال إنه من خلال معالجة البيانات على الحافة، يمكن للمؤسسات تقليل كمية البيانات التي يجب نقلها عبر الشبكة، ما قد يقلل بشكل كبير من زمن انتقال البيانات.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد حوسبة الحافة في إبقاء البيانات الحساسة أقرب إلى المصدر والحد من عدد نقاط الوصول، وبالتالي تعزيز أمان البيانات.

الحلول الروبوتية

وبدوره قال آلان قدوم، المدير العام لشركة «سافوا الشرق الأوسط»، إن الشركة المتخصصة في برمجيات وحلول أتمتة المستودعات في الشرق الأوسط، تسلط الضوء خلال مشاركتها في «سيملس ميدل إيست 2023» على حلولها الروبوتية المبتكرة، ومنظومة مسارات نقل البضائع إلى الأفراد، وحلول التغليف، وحلولها التي تجمع بين نظام التحكُّم بالمستودعات ونظام إدارة النقل.

وأضاف أنه رغم التحديات الناجمة عن التغيرات المتسارعة والتنافسية الكبيرة في الأسواق، فقد تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مجالات برمجيات وحلول أتمتة المستودعات، عبر مواصلة تقديم حلول مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية.