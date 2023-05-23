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الاقتصادي

«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيفها لـ«الإمارات للتنمية»

أحمد النقبي
24 مايو 2023 01:02

 أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية (المصرف) تأكيد وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للمصرف عند المستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف مستوى الثقة بأساسيات الائتمان ومبادئ إدارة المخاطر التي يتبناها المصرف، ويشكل دليلاً ملموساً لقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
وفي هذا الإطار، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعزز التصنيف الحالي من وكالة ‹ستاندرد آند بورز› مكانة مصرف الإمارات للتنمية كمحرك مالي رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في دولة الإمارات. ويستند المصرف في أدائه إلى استراتيجيته الواضحة والمحددة ومنهجه التمويلي التنموي والمبني على «مقياس الأداء التنموي» الذي طوره. يؤكد التصنيف قدرتنا على تحقيق نمو سريع في عمليات التمويل، فيما نواصل تمكين الشركات والوفاء بالتزامنا في تسريع مسار النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤى والأولويات الوطنية».وكان مصرف الإمارات للتنمية أطلق في أبريل من عام 2021 استراتيجيته الخمسية ليصبح بذلك المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الصناعي والاقتصادي في الإمارات. وتركز هذه الاستراتيجية على دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية لخطط التنمية الوطنية هي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة. 
ويعتبر «مقياس الأداء التنموي» الذي طوره مصرف الإمارات للتنمية مكوناً أساسياً لتقييم أهلية الشركة أو المشروع للحصول على التمويل.

مصرف الإمارات للتنمية
وكالة التصنيف الائتماني
ستاندرد آند بورز
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