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الاقتصادي

«اللولو» تطور سوقاً مجتمعياً في الرحبة بأبوظبي

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
24 مايو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي عن تعاونها مع مجموعة اللولو العالمية ومكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير مركز مجتمعي جديد في منطقة الرحبة بأبوظبي. 
ويأتي المركز الجديد في إطار برنامج الدائرة المستمر لتحسين نوعية الحياة لسكان أبوظبي، حيث سيضم عدداً من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي الراقية. 
وتم تدشين المشروع الجديد رسمياً عبر توقيع اتفاقية مُساطحة بين المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسيف الدين طاهر روبيلا، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية. 
وتعطي الاتفاقية مجموعة اللولو الحق في تطوير المشروع لمدة 32 سنة ونصف، وبالتالي السماح للشركة بالنمو وتنفيذ مشروعها الجديد بنجاح في أبوظبي. 
وجرت مراسم التوقيع بحضور يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، والدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، وسلطان حوير، مدير إدارة عقود ممتلكات البلدية - دائرة البلديات والنقل ورائد المهتار رئيس شراكات المُساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار.
وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يسعدنا التعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ومجموعة اللولو لتنفيذ مشروع الرحبة الذي سيساهم في خلق عدد من الفرص التجارية المستدامة. 
وقال يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «نحن سعداء لاختيارنا من قبل دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير هذا المشروع الفريد، لقد بدأنا بالفعل في الأعمال المبدئية للمشروع الذي نتطلع لأن يكون أحد أفضل المراكز المجتمعية في الإمارة، والذي سيلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان الرحبة والمناطق المجاورة».

أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
اللولو
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