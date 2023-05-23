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الاقتصادي

«قطر للاستثمار» يخصص 275 مليون دولار لتعزيز السيولة في البورصة

بورصة قطر
23 مايو 2023 21:33

قال جهاز قطر للاستثمار اليوم الثلاثاء إنه سيخصص ما يصل إلى مليار ريال (275 مليون دولار) لبرنامج دائم لصناعة السوق من شأنه تعزيز السيولة في البورصة المحلية.
وقال صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار إن الالتزام من المقرر أن يستمر على مدى السنوات الخمس المقبلة وسيغطي 90 بالمئة من حجم القيمة السوقية المدرجة في بورصة قطر.
وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في تحسين اكتشاف الأسعار وتنويع أسواق رأس المال في البلاد، مما سيساعد السوق في جذب مديري الأصول الأجنبية للاستثمار في الأسهم المحلية.
وتخلفت قطر عن ركب موجة من عمليات الاكتتاب الأولي اجتاحت السعودية والإمارات العام الماضي، ويعزو المطلعون على السوق قلة الصفقات في قطر إلى تأثير وباء كورونا وتركيز الدولة على تنظيم بطولة كأس العالم التي استضافتها العام الماضي.
وسترحب البورصة القطرية بالطرح العام الأولي لأسهم شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي سيكون الطرح الأول في البورصة في نحو ثلاث سنوات بموجب لوائح جديدة سمحت للشركات بتحديد نطاق سعري لاختبار شهية المستثمرين وتحديد الأسعار. 

المصدر: رويترز
بورصة قطر
جهاز قطر للاستثمار
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