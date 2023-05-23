«الظاهرة» توقّع اتفاقية شراكة مع «جولدن فيلدز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الظاهرة، اليوم عن توقيع اتفاقية إمداد وتوريد حصرية مع شركة «جرين فيلدز»، الشركة الزراعية الإستونية المتخصّصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية ذات الجودة العالية وتنميتها في منطقة البلطيق.وخلال فعالية خاصة أقيمت بهذه المناسبة بحضور مسؤولين حكوميين ومزارعين وشركات عديدة من دول ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، كشفت مجموعة الظاهرة وشركة «جولدن فيلدز» عن تفاصيل الشراكة الإستراتيجية الجديدة بينها، واتفاقية التوريد طويلة الأجل، وعن الفرص التي ستتيحها هذه الاتفاقية أمام المزارعين في منطقة البلطيق.

وستوفّر الاتفاقية لمجموعة الظاهرة إمكانية شراء حصرية لمستلزمات وسلع الأعلاف التي توفرها شركة «جولدن فيلدز» من خلال اتفاقيات الزراعة التعاقدية في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا، حيث تلتزم مجموعة الظاهرة بدعم بناء منشآت لمعالجة الأعلاف، مع توفير الخبرة الفنية اللازمة في مجالات التوريد والإنتاج والمبيعات.

وستمكّن الاتفاقية أيضًا من بناء منشأة معالجة للطحن الجاف للبازلاء والفاصولياء، والتي ستزوّد مجموعة الظاهرة بحبيبات وكريّات أعلاف الماشية وكريّات الأعلاف عالية البروتين ومنتجات البروتين النباتي والألياف.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة: «تتيح هذه الاتفاقية مع»جولدن فيلدز«للمجموعة شراء مستلزمات الأعلاف، مثل علف الذرة، والأعشاب، والبرسيم، ومجموعات العشب المعمرة، وأعلاف الحشائش من المزارع في جميع أنحاء منطقة البلطيق، ومعالجتها محلياً، ثم تصديرها لتلبية طلب العملاء عبر شمال أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال فان دن بيرغ:»من خلال شراكتنا مع «جولدن فيلدز»، نفتح صفحة جديدة واعدة أمام مستقبل في منطقة البلطيق، حيث تضمن لنا شبكة أعمال «جولدن فيلدز» الواسعة مع التعاونيات الزراعية المرموقة، إمداداً غير منقطع من الأعلاف على المدى البعيد لعملائنا في جميع أنحاء العالم، بما يمكن المزارعين في منطقة البلطيق من التوسّع بالنطاق الجغرافي لوصول منتجاتهم إلى حدّ كبير«.

وأضاف فان دن بيرغ:»من ناحية أخرى، ستسهل شراكتنا على المزارعين في منطقة البلطيق استصلاح الأراضي وتنويع دورات محاصيلهم وتعزيز بنية التربة والزراعة المستدامة، وستُمكنهم من استغلال الأراضي التي لم تكن مناسبة لزراعة البقوليات والحبوب.

واستثمرت «جولدن فيلدز»، شريكة مجموعة الظاهرة، 10 ملايين يورو في منشأة لمعالجة الألياف في جونيسكيس في ليتوانيا، و7 ملايين يورو في مصنع مماثل في مقاطعة لان في إستونيا، وتشمل أنشطة الشركة الجمعيتين التعاونيتين، الليتوانية «Joniškio aruodas» والإستونية «Kevili». وفي كلّ عام، يمكن لهذه المنشآت إنتاج ما يقارب 150 ألف طن متري من الأعلاف ومعالجتها للاستخدام التجاري.

وقال محمود أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «جولدن فيلدز»: «نتعاون مع المزارعين ذوي الخبرة لإنتاج أعلاف عالية الجودة من الحقول الإستونية والليتوانية، كما نعتزم إنشاء خطوط إنتاج مماثلة في فنلندا وإستونيا الغربية ولاتفيا بسعة إضافية تبلغ 250 ألف طن متري».

وأضاف: «بفضل شراكتنا مع مجموعة الظاهرة، ستكون»جولدن فيلدز«قادرة على الإسراع بتوسعة عملياتها والوصول إلى طاقة إنتاجية تزيد عن 400 ألف طن متري في السنوات الخمس القادمة. كما نعمل على تطوير منشأة لإنتاج البروتين النباتي بطاقة إنتاجية تزيد عن 100 ألف طن متري من حبيبات الأعلاف في إستونيا، مع تقييم إمكانية التوسّع مع منشأة ثانية من هذا النوع في ليتوانيا مستقبلًا».

وأشار محمود أحمد إلى أنّ افتتاح المنشأة الجديدة في جونيسكيس في ليتوانيا، سيقام بتاريخ 23 مايو 2023، حيث تمّ إنجاز المباني المخصّصة لتجفيف وكبس وتخزين الألياف، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز المعدات التكنولوجية في ربيع عام 2023.