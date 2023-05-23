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الاقتصادي

أسواق أوروبا تغلق منخفضة تحت ضغط أسهم شركات السلع الفاخرة

متعاملون في بورصة أمستردام
23 مايو 2023 21:20

 أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم كبريات شركات السلع الفاخرة وبيانات ضعيفة من بنك جوليوس باير السويسري لإدارة الثروات، بينما يترقب المستثمرون أيضاً بيانات اقتصادية من المنطقة وأزمة سقف الدين العام الأميركي. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة مسجلاً أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في ثلاثة أسابيع. وهوى مؤشر شركات السلع الفاخرة 4.3 بالمئة مسجلا أكبر خسارة يومية منذ منتصف ديسمبر كانون الأول إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح بعد ارتفاع شديد لأسهم القطاع وسط بوادر على تراجع الطلب في الولايات المتحدة. وهبط سهم جوليوس باير 7.4 بالمئة محتلا قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلن البنك تدفقات نقدية متواضعة في الشهور الأربعة الأولى من العام وهو ما خيب آمال المستثمرين الذين توقعوا استفادته من مشاكل كريدي سويس.

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