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الاقتصادي

النفط يرتفع بفضل توقعات تقلص الإمدادات والطلب على البنزين

سعر النفط يصعد
23 مايو 2023 21:19

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل توقعات تقلص الإمدادات وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين وتراجع إنتاج دول تحالف أوبك بلس، وهو ما تجاوز تأثير قلق المستثمرين حيال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 76.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.02 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 72.47 دولار للبرميل
وارتفع الخامان أمس الاثنين إثر صعود بواقع 2.8 بالمئة في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو التي عادة ما تمثل بداية ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف.
كما من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أعلنها التحالف المعروف باسم أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إلى تقلص الإمدادات في أسواق النفط. ودخلت التخفيضات حيز التنفيذ هذا الشهر.
وتجتمع أوبك بلس مجدداً في الرابع من يونيو، ويتوقع بعض المحللين مزيداً من التخفيضات. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء إنه سيُبقي البائعين على المكشوف «متألمين» قائلاً إن عليهم «الحذر».
وفيما يتعلق بسقف الديون، سيجتمع البيت الأبيض مع المفاوضين الجمهوريين من الكونجرس اليوم الثلاثاء مجدداً في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد التزاماتها خلال أقل من تسعة أيام. 

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