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الاقتصادي

تراجع صافي أرباح «جازبروم» 40% في 2022

مقر شركة «جازبروم» الروسية
23 مايو 2023 19:59

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم اليوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية تراجعت أكثر من 40 بالمئة إلى 1.226 تريليون روبل (15.77 مليار دولار) العام الماضي بسبب زيادة الضرائب في النصف الثاني من العام، وأضافت أنها لن توزع أرباحا نقدية عن العام بأكمله. وهبط سهم الشركة اربعة بالمئة بعدما قالت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين أن مجلس إدارتها قرر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2022 بأكمله بعد تخصيص توزيعات نصف سنوية بقيمة 1.2 تريليون روبل (15 مليار دولار). وقال فاميل ساديجوف نائب الرئيس التنفيذي للشركة إن توزيعات الأرباح نصف السنوية تتجاوز بالفعل المستوى المستهدف البالغ 50 بالمئة من صافي الأرباح، ولذلك تقرر الاكتفاء بتلك التوزيعات. وأضاف أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت العام الماضي 3.6 تريليون روبل وهو نفس مستواها عام 2021.

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