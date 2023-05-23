مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال شهرين

سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين اليوم الثلاثاء تمشياً مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ يستعد المستثمرون لاحتمال اتخاذ مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة بعد تصريحات مؤيدة لذلك من جانب مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وأشار جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس ونيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، أمس الاثنين، إلى أن البنك المركزي ربما يضطر لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً. وقال إدوارد مويا محلل أول الأسواق لدى أواندا في نيويورك: «يعود التركيز تدريجياً لينصب على التضخم، وكل هذا الحديث المؤيد للتشديد النقدي الذي نسمعه من الاحتياطي الاتحادي، وهذا يمنح الدولار بعض الدعم هنا». وجاءت ملاحظات المسؤولين بعد تصريحات اعتبرتها السوق مؤيدة للتيسير النقدي من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، إلى 103.65 مسجلاً أعلى مستوياته منذ 20 مارس وبلغ في أحدث تداولاته 103.33. وارتفعت العملة الأميركية أيضاً أمام الين الياباني إلى 138.91 ين وهو أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر قبل أن تتراجع قليلاً إلى 138.35. وانخفض اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.0794 دولار، متماسكاً فوق أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0760 دولار الذي سجله يوم الجمعة. وتراجع الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.6627 دولار وكذلك انخفض الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.6261 دولار.