«أبوظبي الأول» يطلق برامج تمويل سلاسل التوريد في السعودية

يواصل بنك أبوظبي الأول، توسعة نطاق منتجاته وقنواته التجارية التي تحقق قيمة أفضل للعملاء في المنطقة، وذلك مع إطلاق برنامج تمويل سلاسل التوريد (FABeSCF ) في المملكة العربية السعودية.

وستكون شركة الفنار أول عملاء بنك أبوظبي الأول في المملكة ممن سيستفيدون من خدمات بنك أبوظبي الأول المتخصصة في هذا المجال.وتتيح حلول تمويل سلاسل التوريد والتمويلات المستحقة التي يقدمها بنك أبوظبي الأول للشركات تحويل مستحقاتها إلى سيولة بأسعار تنافسية، والحصول على مدفوعات فورية دون الحاجة للاقتراض؛ وهو ما يساهم في توفير دعم كبير للشركات خلال هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة.

وبهذه المناسبة، قال فهد الجويدي، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول في المملكة العربية السعودية: «يركز بنك أبوظبي الأول على تعزيز حضوره الإقليمي من خلال توفير حلول متطورة تدعم نمو أنشطة عملائنا، وهو ما يتجسد في إطلاق برنامج تمويل سلاسل التوريد في المملكة العربية السعودية، والذي يمثل خطوة هامة لدعم استراتيجيتنا التنموية على المستوى الإقليمي. وتتميز منصة البرنامج بكونها تعتمد على الحلول المؤتمتة بالكامل، لتقدم للعملاء تجربة سلسة ومتكاملة تعزز التنسيق والترابط على امتداد كافة أنشطة سلسلة التوريد».

وتساهم منصة تمويل سلاسل التوريد التي أطلقها بنك أبوظبي الأول في تبسيط كافة العمليات، الأمر الذي يتيح للشركات استلام المبالغ المستحقة لها باتباع خطوات بسيطة. وفي هذا السياق، قال أنيرودها بانسي، رئيس دارة ابتكار منتجات التجارية للعمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا إطلاق برنامج تمويل سلاسل التوريد والتمويلات المستحقة في المملكة العربية السعودية، لنقدم لعملائنا الإقليميين حلولاً تحقق لهم قيمة ملموسة، وتضمن لهم الاستفادة من تجربة مرنة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم على كافة المستويات».

ومن جانبه قال محمد خطاب، مدير الخزينة لدى شركة الفنار: يسعدنا عقد هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول لإطلاق هذا الحل المتخصص برأس المال العامل، والهادف إلى تحسين التدفقات النقدية على امتداد سلسلة التوريد. ونحن على ثقة بأن استخدام المنصة المؤتمتة لبرنامج تمويل سلاسل التوريد سيعزز من كفاءة ومرونة العمليات الداخلية لشركة الفنار.