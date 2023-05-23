«فلاي دبي» تتبنى حلول «إياتا» الرقمية للبضائع الخطرة

أصبحت فلاي دبي أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى حلول إياتا الرقمية للبضائع الخطرة «دي جي اوتوتشيك»، ما يعكس حرص الناقلة والتزامها المستمر في الاستثمار بالتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة للأعمال لتعزيز أدائها التشغيلي. وتعد حلول «دي جي اوتوتشيك» أحد الحلول الرقمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لقبول شحنات البضائع الخطرة والتعامل معها. وستمكن هذه التقنيات الحديثة فلاي دبي للشحن من تطوير وتحسين عملياتها المتعلقة بالتعامل وقبول البضائع الخطرة لضمان أعلى مستويات السلامة. وكانت فلاي دبي قد شاركت في منتدى «دي جي اوتوتشيك» والذي يأتي ضمن فاعليات المؤتمر الخامس والثلاثين لعمليات المناولة الأرضية الذي نظمته إياتا في أبوظبي مؤخرا. وتسلم محمد حسن نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» نيابة عن فلاي دبي.

وقال محمد حسن «يسعدنا أن نكون أول شركة طيران في المنطقة تتبنى حلول دي جي اوتو تشيك الرقمية ما يؤكد التزامنا المستمر منذ عام 2012 عند إطلاق فلاي دبي بالشحن للاستثمار في الحلول المبتكرة لتحسين قدرات الشحن لدينا. يُظهر تطبيق هذا الحل الرقمي للناقلة أعلى مستوى من الالتزام بتبني أفضل الممارسات في قطاع الشحن الجوي. توفر هذه الحلول التقنية كفاءة عالية لإدارة نقل البضائع الخطِرة جواً وأكثر فاعلية لعملائنا وفي نفس الوقت وفق أعلى مستويات السلامة».

وقال نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في «إياتا»: «الرقمنة وتحسين السلامة هما أهم أولويات الصناعة وما يحققهما استخدام هذه الحلول وخاصة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطِرة. ومع التقليل من استخدام الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً تتجه الصناعة إلى تعزيز السلامة من خلال تقليل الخطأ البشري أثناء عمليات الفحص. سيستفيد عملاء فلاي دبي من كفاءة أكبر وعمليات مبسطة وأمان أكبر. لقد شهدنا تزايد عمليات التدقيق والفحص الرقمي في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حيث تخطط المزيد من الشركات لتبني هذه الحلول عبر شبكاتها العالمية».