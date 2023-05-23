الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«فلاي دبي» تتبنى حلول «إياتا» الرقمية للبضائع الخطرة

جانب من عملية الشحن الجوي على «فلاي دبي»
23 مايو 2023 18:59

أصبحت فلاي دبي أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى حلول إياتا الرقمية للبضائع الخطرة «دي جي اوتوتشيك»، ما يعكس حرص الناقلة والتزامها المستمر في الاستثمار بالتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة للأعمال لتعزيز أدائها التشغيلي. وتعد حلول «دي جي اوتوتشيك» أحد الحلول الرقمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لقبول شحنات البضائع الخطرة والتعامل معها. وستمكن هذه التقنيات الحديثة فلاي دبي للشحن من تطوير وتحسين عملياتها المتعلقة بالتعامل وقبول البضائع الخطرة لضمان أعلى مستويات السلامة. وكانت فلاي دبي قد شاركت في منتدى «دي جي اوتوتشيك» والذي يأتي ضمن فاعليات المؤتمر الخامس والثلاثين لعمليات المناولة الأرضية الذي نظمته إياتا في أبوظبي مؤخرا. وتسلم محمد حسن نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» نيابة عن فلاي دبي. 

أخبار ذات صلة
شراكة بالرمز بين «فلاي دبي» والخطوط الكندية
«إياتا»: مطارات الإمارات من الأفضل في العالم

وقال محمد حسن «يسعدنا أن نكون أول شركة طيران في المنطقة تتبنى حلول دي جي اوتو تشيك الرقمية ما يؤكد التزامنا المستمر منذ عام 2012 عند إطلاق فلاي دبي بالشحن للاستثمار في الحلول المبتكرة لتحسين قدرات الشحن لدينا. يُظهر تطبيق هذا الحل الرقمي للناقلة أعلى مستوى من الالتزام بتبني أفضل الممارسات في قطاع الشحن الجوي. توفر هذه الحلول التقنية كفاءة عالية لإدارة نقل البضائع الخطِرة جواً وأكثر فاعلية لعملائنا وفي نفس الوقت وفق أعلى مستويات السلامة».
وقال نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في «إياتا»: «الرقمنة وتحسين السلامة هما أهم أولويات الصناعة وما يحققهما استخدام هذه الحلول وخاصة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطِرة. ومع التقليل من استخدام الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً تتجه الصناعة إلى تعزيز السلامة من خلال تقليل الخطأ البشري أثناء عمليات الفحص. سيستفيد عملاء فلاي دبي من كفاءة أكبر وعمليات مبسطة وأمان أكبر. لقد شهدنا تزايد عمليات التدقيق والفحص الرقمي في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حيث تخطط المزيد من الشركات لتبني هذه الحلول عبر شبكاتها العالمية».

المصدر: وام
الشحن الجوي
الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»
فلاي دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©