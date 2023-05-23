1.4 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و336.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 356.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.6 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9332.32 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9489.89 نقطة، وأغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3533.23 نقطة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذباً نحو 303.3 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 77.3 مليون درهم، ثم "أي آند" مستقطباً 66.1 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "مصرف عجمان" النشاط جاذباً نحو 61.1 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 44.3 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" مستقطباً أكثر من 39.5 مليون درهم.