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«العربية للطيران» تطلق رحلات إلى «سمارا» الروسية

طائرة تابعة لشركة العربية للطيران
23 مايو 2023 17:07

الشارقة (الاتحاد) - أطلقت «العربية للطيران» رحلات جديدة إلى مدينة سمارا، الوجهة الخامسة التي تسيير إليها الناقلة رحلاتها في روسيا انطلاقاً من الشارقة. وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار كوروموخ الدولي في روسيا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 1 أكتوبر 2023. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «تؤكد إضافة مدينة سمارا إلى قائمة وجهات 'العربية للطيران' على التزامنا بمواصلة تزويد عملائنا بخيارات سفر منخفضة التكلفة، بالإضافة الى دعم التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين». وتعتبر مدينة سمارا، الوجهة الخامسة التى تسيير إليها «العربية للطيران» في روسيا، بعد كل من أوفا وكازان وييكاتيرينبرج وموسكو. وتواصل الناقلة تزويد المسافرين بمزيد من الفرص لاستكشاف وجهات جديدة عبر شبكة وجهاتها العالمية.

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