«الظفرة التعاونية» تقر توزيع 38% بالتساوي على المساهمين

قررت الجمعية العمومية للظفرة التعاونية للمرة الأولى توزيع 38% من الأرباح بالتساوي على جميع المساهمين بالإضافة إلى 38% عائداً على الأسهم. كما قررت توزيع 11% عائداً من رأس المال وتمثل 80% عائداً على مشتريات المساهمين يتم صرفها بمعدل 40% تحويلاً نقدياً و40% مشتريات من فروع الجمعية المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الظفرة التعاونية الذي عقد برئاسة محمد خليفة الهاملي رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل دائرة التنمية الاقتصادية. واستعرض الاجتماع التقرير السنوي عن العام المنصرم 2022 واعتمد البنود المدرجة في اجتماع الجمعية العمومية، كما استعراض أهم المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة بجانب المشاريع المستقبلية التي تنوي الجمعية إقامتها خلال المرحلة القادمة بجانب مناقشة الآراء ومقترحات المساهمين.