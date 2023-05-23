«أدنيك» تشارك في «آيمكس فرانكفورت»

تشارك مجموعة أدنيك في معرض «آيمكس فرانكفورت» الذي يقام في الفترة بين 23 و25 مايو، حيث تستعرض الحوافز التي يقدمها مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمنظمي الفعاليات، وتسلط الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية لسياحة الأعمال في المنطقة، والمقومات الاستثنائية التي توفرها لتنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى.ويقوم وفد مجموعة أدنيك خلال مشاركته في هذا الحدث السنوي أيضاً على باستعراض أحدث التطورات لتطوير سياحة الأعمال، بما فيها «صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك المشترك» الذي يوفر باقات دعم إضافية لمنظمي الاجتماعات والمؤتمرات وبرامج الحوافز في الإمارة للمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الوجهات المفضلة لفعاليات الأعمال العالمية. وتأتي مشاركة مجموعة أدنيك في «آيمكس فرانكفورت» لهذا العام في إطار جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لسياحة الأعمال، ولتسليط الضوء على مقومات وقدرات مركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستضافة كبرى المعارض، من خلال تعزيز التواصل مع المتخصصين في قطاع سياحة الأعمال من مختلف دول العالم، وبحث آفاق التعاون والشراكة مع المشاركين في المعرض. كما يستعرض وفد مجموعة أدنيك الذي يضم مسؤولي المعارض والمؤتمرات المرافق المتطورة والبنية التحتية المتميزة، والقدرات الاستثنائية التي تعزز مكانة مركز أبوظبي الوطني للمعارض كوجهة مثالية لكبرى الفعاليات العالمية، حيث يمكن لزوار المعرض زيارة منصة رقم (E520 ) ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للتعرف أكثر على هذه الحوافز. ويعد «آيمكس فرانكفورت» أبرز المعارض التجارية في أوروبا في قطاعَي الاجتماعات والفعاليات، حيث يوفر شبكة علاقات غير مسبوقة، ومنصةً رئيسية تجمع منظمي الفعاليات لاستعراض مرافقهم وبناء العلاقات، وصلة بين جهات تنظيم الفعاليات وجهات الشراء العالمية. وتستفيد الجهات العارضة في المعرض من إمكانية الوصول إلى عدد كبير من صناع القرار ذوي القدرات الشرائية العالية. ويجمع الحدث أكثر من 3000 منظم اجتماعات عالمي يتواصلون مع أكثر من 2500 مورد من جميع أنحاء العالم، ويبنون علاقات عمل قوية لإنشاء أحداث واجتماعات وتجارب أفضل.