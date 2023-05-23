«كهرباء الإمارات» و«زيرو تو» توقعان اتفاقية لشراء شهادات الطاقة النظيفة

أبرمت شركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة «زيرو تو» أكبر صفقة فرديّة من نوعها لشراء شهادات الطاقة النظيفة حتى الآن والأولى من نوعها في قطاع البنية التحتية للأصول الرقمية، والتي تغطي 7.3 مليون ميجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة.



وقع اتفاقية شراء شهادات الطاقة النظيفة كل من أحمد الهاملي الرئيس التنفيذي لشركة زيرو تو، وعثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد «زيرو تو» بالطاقة النظيفة لإزالة الكربون من عملياتها التشغيلية، ودعم تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يعدُّ تزويدنا للطاقة النظيفة لشركة «زيرو تو» فرصة فريدة لتسريع مساعي خطة انتقال الطاقة في الدولة، وإزالة الكربون من مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. يسرُّنا الإعلان عن عقد هذه الشراكة الأولى من نوعها مع قطاع البنية التحتية للأصول الرقمية، والتي تمثل أكبر عملية شراء فرديّة من نوعها لشهادات الطاقة النظيفة على الإطلاق حتى الآن، على نحو يعكس التزام كل من شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة «زيرو تو» بتعزيز مستهدفات الاستدامة والبيئة في الدولة، كما تؤكد الخطوات العملية التي يمكن لمختلف الجهات العاملة في الدولة اتخاذها لإزالة الكربون من أعمالها، والمساهمة في التصدِّي لتحديات التغير المناخي».

ومن جانبه، قال أحمد الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة «زيرو تو»: «إنّ شراءنا لشهادات الطاقة النظيفة من شركة مياه وكهرباء الإمارات يؤكد التزامنا بتحقيق مبدأ الاستدامة وإزالة الكربون من عمليات البنية التحتية لأصولنا الرقمية. إنّ تشغيل أصولنا بمصادر الطاقة النظيفة من شأنه الإسهام في دعم أهداف أبوظبي تجاه اقتصاد مستدام، ودعم رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي».

تتعاون شركة «زيرو تو» مع جهات ومؤسسات رائدة في قطاع الطاقة والمرافق وقطاع الأصول الرقمية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الحكومية. وتهدف إلى قيادة نمو الأصول الرقمية والنظام البيئي Web3 في أبوظبي والمنطقة من خلال الاستثمار في التقنيات المتطورة واعتمادها.

وقال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «نحن فخورون بتزويد شركة «زيرو تو» بالطاقة النظيفة لمساعدتهم في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تعزيز أهداف إزالة الكربون من البنية التحتية للأصول الرقمية الخاصة بهم. يعمل برنامج شهادات الطاقة النظيفة على تمكين المؤسسات من مختلف القطاعات والصناعات للمساهمة بفعالية في رسم ملامح مستقبل مستدام. ندعو كافة الجهات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى المشاركة في مزادات شهادات الطاقة النظيفة القادمة».