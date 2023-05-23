«اتصالات من e&» تطلق البرنامج الوطني لتأسيس الشركات

أعلنت اتصالات من e& اليوم عن إطلاق «البرنامج الوطني لتأسيس الشركات»، وهو برنامج جديد مصمّم للشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم جهود القيادة الرشيدة في ملف التوطين، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والمواطنين.وصُمّم البرنامج الوطني لتأسيس الشركات خصيصاً للمواطنين الراغبين بتعزيز مشاريعهم من خلال شراكتهم مع اتصالات من e& لإتاحة الفرصة لهم لبيع خدمات وحلول اتصالات من e& لعملائهم. ويهدف البرنامج إلى ضم 50 عضواً من الشركات خلال 5 سنوات، ودعم روّاد الأعمال وتطوير إمكاناتهم لقيادة أعمالهم ومشاريعهم الخاصة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات من e&: «نفتخر بإطلاق البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، كجزء من جهودنا لدعم التوطين وتعزيز ريادة الأعمال بين مواطني الدولة. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى إقامة شراكة بين القطاع الخاص والمواطنين، وتأكيد التزامنا بالعمل معهم بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التوطين، وتشجيع روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين على النهوض بأعمالهم، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشروع التنموي المتكامل لدولة الإمارات».

ويمكن لأصحاب الأعمال والمشاريع وروّاد الأعمال الجدد من الإماراتيين، التسجيل في البرنامج بسهولة وبشكل مباشر عبر تحميل المستندات اللازمة على صفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني الخاص باتصالات من e&، حيث يقوم الفريق المختص بمراجعة الطلبات، واختيار المتقدمين المناسبين وتوفير التدريب اللازم لضمان نمو أعمالهم ونجاحهم في البرنامج.