19 مليون زائر لبوابة حكومة الإمارات بنهاية 2022

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تقرير «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2022.. أرقام وحقائق» والذي يسلط الضوء على قصة النجاح الكبيرة التي حققتها البوابة منذ إطلاقها، بوصفها واجهة الحضور الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والمرجع الرئيس للمعلومات والخدمات الحكومية.

وأظهر التقرير الارتفاع المطرد لأعداد زوار البوابة، حيث قارب عدد الزوار 19 مليون زائر عام 2022، وقام هؤلاء بزيارة البوابة في أكثر من 30 مليون زيارة.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول التي تشكل مصدر الزوار للبوابة، فخلال السنوات الخمس الأخيرة زار البوابة أكثر من 35.6 مليون زائر من الدولة، في حين جاءت الهند في المركز الثاني بـ 4.67 مليون زائر في نفس الفترة، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بـ 2.72 مليون زائر.

وتعليقاً علي التقرير، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة: «تعد البوابة الرسمية واجهة حكومة دولة الإمارات على شبكة الإنترنت، وعنواناً لحضورها الرقمي، وتمثّل المرجع الأول لكل من يبحث عن المعلومات والخدمات لمختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار وكذلك للشركات والمؤسسات. ونحن سعداء بالنتائج التي تحققها البوابة من حيث مستوى الزيارات وعمليات البحث والتصفح، كما نسعد بما يردنا من مستخدمي البوابة من ملاحظات واقتراحات ساهمت على مدى الوقت في تحسين أداء البوابة وتطويرها بما يضاهي أفضل الممارسات العالمية.»

وأضاف: «يعمل فريق الهيئة باستمرار على تطوير البوابة ومواءمتها مع التوجهات الوطنية العليا، وفي مقدمتها رؤية «نحن الإمارات 2031» بمحاورها الأربعة التي تتعلق بالحكومة والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الدولية. وننطلق في تطويرنا للبوابة من دورنا كجهة ممكنة للحكومة الرقمية، ومن هدفنا الاستراتيجي بتعزيز أسلوب الحياة الرقمية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بجعل التحول الرقمي مساراً لصنع المستقبل السعيد والمستدام في دولة الإمارات.»