«بلووم القابضة» تطلق المرحلة الثالثة من «بلووم ليفينج»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بلووم القابضة، عن اطلاق "كاساريس"، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة عقب النجاح الكبير الذي حققته المرحلتين الأولى "قرطبة"، والثانية "توليدو" اللتان من المقرر استكمالهما بحلول الربع الأخير من عام 2024 والربع الثاني من العام 2025 على التوالي.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "نحن واثقون من المكانة التي سيحظى بها مشروع بلووم ليفينج كوجهة مفضلة نظراً لموقعه الاستراتيجي وخيارات المعيشة المتنوعة وأنماط الحياة المميزة التي يقدمها. ويشير الإقبال الكبير الذي حققته المراحل السابقة إلى الاهتمام المتزايد بالمشروع، ونؤمن أن المرحلة الثالثة منه ستحصل على ذات الاهتمام والنجاح".

وأضاف: "نلتزم بتطوير المنازل وفقاً لأعلى معايير الجودة وأرقى التشطيبات واللمسات النهائية بما يعكس نهج علامة بلووم التجارية. نتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة "كاساريس" طلباً كبيرا من قبل المستثمرين ومالكي المنازل نظراً لموقع المشروع ومرافقه العديدة. كما نخطط لإطلاق مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة هذا العام تماشياً مع التزامنا بتلبية متطلبات السوق المحليّة وسريعة النمو.