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الاقتصادي

"المركزي" يَحل مجلس إدارة إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة

"المركزي"
23 مايو 2023 11:44

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قراراً بحل مجلس إدارة شركة تأمين عاملة في الدولة، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة تتولى كافة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر.

 وتأتي هذه العقوبة الإدارية وفق أحكام المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين، حيث ستقوم اللجنة المُعيّنة بمتابعة وتنفيذ الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة، بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التفويض.

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 ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة. 

 

المصدر: وام
شركات التأمين
الإمارات
المصرف المركزي
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