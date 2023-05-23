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الاقتصادي

الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر

الدولار
23 مايو 2023 07:56

لامس الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين اليوم الثلاثاء، وسط استمرار أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة هناك أعلى لفترة أطول.
وصعد الدولار إلى ذروة ستة أشهر عند 138.80 مقابل الين في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وتراجع اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0808 دولار ليسجل هبوطا بنحو اثنين في المئة منذ بداية الشهر وحتى الآن، وذلك بعد شهرين متتاليين من المكاسب.
أما الجنيه الإسترليني فزاد 0.02 بالمئة إلى 1.2440 دولار.

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وتتأثر معنويات المستثمرين بالمخاوف المرتبطة باقتراب الموعد النهائي الخاص بسقف الدين في الولايات المتحدة، وهو ما قوض الإقبال على المخاطرة ودعَم الدولار كملاذ آمن.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
سقف الدين الأميركي
الين
الدولار
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