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الاقتصادي

هاكاثون «شراع» يحفِّز الإبداع في مجال الاستدامة

خلال فعاليات «هاكاثون الاستدامة» (من المصدر)
23 مايو 2023 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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قدَّم 150 شاباً أكثر من 300 فكرة وحل مستدام لإدارة النفايات الغذائية خلال فعاليات برنامج «هاكاثون الاستدامة»، الذي نظَّمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بالشراكة مع «بيئة للتعليم» التابعة لمجموعة بيئة، والتي تهدف لتحفيز أعمال الاستدامة من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتوعية، وبدعم من «صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات»، في الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، حيث تم تنظيم الحدث في إطار احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الاستدامة 2023، قبيل استضافة الدولة لـ«مؤتمر الأطراف - قمة المناخ» (COP28) في وقت لاحق من العام الجاري.
وركز الحدث على استكشاف حلول الاستدامة في إدارة النفايات الغذائية التي اختارتها «بيئة للتعليم»، ودفع رواد الأعمال الشباب المشاركين لتطوير حلول إبداعية مبتكرة، في إطار الهدف العام الذي يسعى لتعزيز روح المسؤولية وتمكين العقول الشابة من المساهمة في عالم أكثر استدامة.
وفازت أربعة من الفرق العشرة التي تأهلت للتصفيات النهائية في هذا البرنامج المكثّف، وتمكنت من مقابلة الخبراء والحصول على الإرشاد والتوجيه، وتطوير نماذج، وتقديم مشاريعها للقادة الصناعة. وحصل «تقسيم» على المركز الأول خلال فعاليات «هاكاثون الاستدامة» بعد أن نال استحسان لجنة التحكيم لدوره المحوري في الحد من النفايات، فهو أكثر من مجرد تطبيق مبتكر لإدارة النفايات، حيث يهدف إلى إحداث تحول جذري في طريقة تعامل البشر مع النفايات وحماية البيئة، إذ حوّل نموذج برنامج «تقسيم» إدارة النفايات إلى تجربة تفاعلية مجدية، وفي الوقت ذاته، وفر المصادر التعليمية للمستخدمين الذين يمكنهم تتبع أدائهم وتقدمهم من خلال لوحة البيانات التي تم تصميمها بوساطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يتيح لهم رصد ومتابعة وتوجيه جهودهم في إدارة النفايات.

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مركز الشارقة لريادة الأعمال
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