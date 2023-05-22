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أبوظبي تستضيف معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية

أبوظبي تستضيف معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية
23 مايو 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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ينطلق «معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية» (EVIS2023)، في أرض المعارض بأبوظبي الأسبوع القادم على مدى ثلاثة أيام بين 29 و31 مايو الجاري.
ويجمع الحدث كبريات المؤسسات والخبرات الرائدة في مجال المركبات الكهربائية من جميع أنحاء العالم، بهدف مناقشة أحدث الابتكارات، وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة في هذا القطاع، واستشراف التحديات والفرص العديدة التي تنتظر هذا القطاع المتنامي.
وتعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر أسواق المركبات الكهربائية نمواً على المستوى العالمي، وهناك الكثير من الفرص التي تنتظر الشركات العاملة في هذا المجال والمستثمرين في هذه المنطقة. وقال المهندس ناصر البحري، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية: «ونحن نُعد لمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، حرصنا على أن يحظى الحاضرون في هذه الفعالية بالفرصة لتعلم الكثير من الأمور حول قطاع المركبات الكهربائية، بما في ذلك آخر التطورات في تقنيات البطاريات، والبنية التحتية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، ومواصفات وتصاميم المركبات نفسها. وبالإضافة إلى ذلك سيشهد المؤتمر كلمات للكثير من قادة هذا القطاع، وجلسات نقاش مفتوحة، وورش عمل ستشكل بمجموعها منصة للخبراء العالميين لتبادل رؤاهم وأفكارهم، وفرصة للحاضرين والمشاركين لبناء علاقات مع نظرائهم من مختلف بقاع العالم».

المركبات الكهربائية
أبوظبي
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