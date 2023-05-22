الدولار يرتفع مع ترقب المستثمرين للفائدة والديون الأميركية

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الاثنين لكنه ظل دون أعلى مستوى له في ستة أشهر بقليل مع ترقب المستثمرين لأي إشارة على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة فضلا عن متابعتهم موقف الكونجرس بشأن التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي.

واسترد الدولار قوته خلال الأسبوعين الماضيين بعد تقارير اقتصادية أقوى من المتوقع وتصريحات مسؤولي المركزي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، مما يشير إلى احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقال مارك تشاندلر، كبير محللي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك «ارتفع الدولار خلال الأسبوعين المنصرمين بدعم من زيادة أسعار الفائدة الأميركية».

لكن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أدلى بها يوم الجمعة أدت إلى تراجع الدولار عن أعلى مستوياته بعد أن قال إن تشديد شروط الائتمان قد يؤدي إلى الحد من رفع أسعار الفائدة.

وحصل الدولار على دفعة بسيطة بعد أن قال جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، اليوم الاثنين إن البنك قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام.

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.36 بالمئة إلى 138.43 ين، وهو أدنى بقليل من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 138.75 ين الذي وصل إليه يوم الخميس.

وارتفع اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0810 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع عند 1.0760 دولار يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.19 بالمئة عند 103.22 نقطة، ليحوم دون أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 103.63 نقطة.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعا مهما بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الاثنين لبحث رفع سقف الدين.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2428 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2392 دولار يوم الخميس.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6644 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.6280 دولار، إذ يراهن المستثمرون على رفع بنك نيوزيلندا الاحتياطي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وتراجع اليوان الصيني إلى 7.0473 للدولار في التعاملات الخارجية ويتجه صوب أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 7.0750 دولار.