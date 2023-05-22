«ماجد الفطيم» تكلف بنوكاً لإصدار صكوك خضراء بالدولار

كلفت مجموعة ماجد الفطيم بنوكاً بإصدار صكوك خضراء ذات معيار قياسي محتمل لأجل عشر سنوات، وفق صحيفة شروط إرشادية اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين.

وستذهب عائدات بيع الصكوك إلى تمويل أو إعادة تمويل ما يصلح من المشروعات الخضراء بموجب إطار التمويل الأخضر للشركة لعام 2019.

ويُفهم من المعيار القياسي عادة أنه يعني 500 مليون دولار على الأقل.

وتعمل بنوك سيتي جروب وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين للصفقة. وانضم إليها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول كمديرين للإصدار.

وأعلنت ماجد الفطيم أيضا طرح مناقصة بسعر ثابت لسنداتها غير المضمونة بقيمة 800 مليون دولار مستحقة الدفع في مايو أيار 2024، بمبلغ أساسي قيمته 500 مليون دولار كحد أقصى.

وأظهر عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أن الشركة، وهي واحدة من مجموعات الأعمال العائلية الرائدة في الإمارات ومقرها دبي، تملك أصولاً حجمها 18 مليار دولار حتى نهاية 2022، ومحفظة تشمل مراكز تسوق ومجالات للترفيه والضيافة ضمن استثمارات أخرى.

وساعد التعافي الاقتصادي السريع في دبي بعد جائحة كوفيد-19 على زيادة إيرادات ماجد الفطيم العام الماضي 12 بالمئة عن العام السابق إلى 9.9 مليار دولار.

وجاء في العرض أن الشركة، التي صنفتها وكالتا فيتش وستاندرد اند بورز عند (BBB)، لديها سندات مستحقة الدفع وتسهيلات مصرفية حالية، باستثناء التسهيلات غير المسحوبة، بقيمة 4.3 مليار دولار تقريباً.