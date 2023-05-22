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الاقتصادي

17.6 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
22 مايو 2023 19:33

تجاوزت المكاسب السوقية لأسواق الأسهم الإماراتية حاجز 17.6 مليار درهم في ختام تعاملات أول جلسات الأسبوع، بدعم رئيس من مكاسب أسهم الاتصالات والصناعات والمرافق.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.319 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.336 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.715 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و621.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
 واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.74 مليار درهم موزعة بواقع 1.32 مليار درهم في سوق أبوظبي، و412.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 522.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.1 ألف صفقة.
واستحوذ صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول» على النصيب الأكبر من السيولة في سوق أبوظبي جاذباً أكثر من 409 ملايين درهم.
وجاء «العالمية القابضة» في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بسيولة 242.5 مليون درهم، وأغلق عند 395 درهماً، ثم «ملتيبلاي» مستقطباً نحو 94.3 مليون درهم، وأقفل مرتفعاً بنسبة 5.47% عند 3.28 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 85.4 مليون درهم، وصعد بنحو 5.43% ليغلق عند 19.8 درهم.
 وفي سوق دبي، تصدر «الخليج للملاحة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 151.5 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 9.5% عند مستوى 3.33 درهم، تلاه «مصرف عجمان» بسيولة 43.8 مليون درهم، ثم «ديوا» 41.4 مليون درهم، وأقفل مستقراً دون تغيير عند 2.49 درهم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأسهم الإماراتية
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