زيادة الأسهم المطروحة للاكتتاب في «أدنوك للإمداد والخدمات»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها مارست، بصفتها المسهم البائع، حقها الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



حيثُ ستطرح أدنوك الآن 1,405,714,765 سهماً عادياً، أي ما يعادل 19 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة المصدر. وأعلنت أدنوك سابقا أنها ستطرح 1,109,774,817 سهماً عادياً، تمثل 15 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، ويعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج. وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح تترواح تقريباً من 762 مليون دولار إلى 769 مليون دولار (2.80 مليار درهم إلى 2.83 مليار رهم). من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

إقبال كبير من المستثمرين من جميع الشرائح

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: «نحن سعداء بالإعلان عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، والذي من المتوقع أن يكون ثاني أكبر طرح هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، مما يمثل إنجازاً بارزاً آخر ضمن برنامج أدنوك لخلق وتعزيز القيمة. ويعكس الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين من جميع الشرائح، والاهتمام الواسع من مجتمع الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي، آفاق النمو القوية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات ودورها المحوري في تمكين دولة الإمارات وأبوظبي من توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم ودفع جهود الحد من انبعاثات القطاع البحري في الدولة. ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الإدراج التاريخي المقبل في أبوظبي، مما يرسخ مكانة أدنوك كمحفز رئيس لجذب واستقطاب مجموعة متنوعة من رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز نمو وتوسع سوق المال المحلي».



زيادة حجم الشريحة الأولى

كما قرر المساهم البائع، وفقاً لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، زيادة حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمكتتبين في الشريحة الأولى (كما هو معرّف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات)) من 9 في المائة إلى 12 في المائة (تمثل 168,685,772 سهماً عادياً). حجم الشريحة الثالثة في الطرح (المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) تمثل 3 في المائة (بما يعادل 42,171,443 سهماً عادياً)، أما النسبة المتبقية والبالغة 85 في المائة من الطرح (والتي تمثل 1,194,857,550 سهماً عادياً) فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام دون تغيير وستستمر حتى: يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 كجزء من الاكتتاب العام في دولة الإمارات بالنسبة لِـ (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات؛ وموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات؛ والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد «الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات»)؛ والأربعاء 24 مايو 2023 للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها دولة الإمارات («الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين»). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس مطلع يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على قبول الإدراج وتداول أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



المستشار المالي المستقل

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمنسقي عالميين مشتركين ومدراء السجل المشتركين. تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات)، والدولية للأوراق المالية ذ.م.م وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين. تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيس. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.



التوافق مع أحكام الشريعة

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية لكل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري بيانا يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهم، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.