أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في أبوظبي تستقبل زوّارها غداً

رشا طبيله (أبوظبي) بعد تدشينها من قِبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، احتفلت اليوم مدينة «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» بافتتاحها الرسمي استعداداً لاستقبال زوّارها من الجمهور ابتداءً من الغد، لتصبح أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط تقدم تجارب فريدة ومغامرات مشوقة تحمل الضيوف من مختلف الأعمار في رحلة لا تنسى.



وتضمن الافتتاح حفلاً أقيم بمشاركة نخبة من النجوم، حيث أحياه النجم الإماراتي حسين الجسمي والمغنية الأسكتلندية "ريد"، مع فرقة أوركسترالية مؤلفة من 120 عازفًا وعازفة. وشارك فيه المئات من الضيوف البارزين والمشاهير. شهد الحفل أيضاً عروضًا ضوئية وصوتية غامرة، أشعلت حماس الجمهور.وتعتبر «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» أحدث المدن الترفيهية في جزيرة ياس، وهي من تطوير «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالشراكة مع "سي وورلد باركس آند إنترتينمنت"، الشركة الرائدة في مجال المدن الترفيهية التعليمية وواحدة من أهم المنظمات المتخصصة بعلوم الحيوانات في العالم.

ورحب معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة ميرال، وسكوت روس رئيس مجلس إدارة سي وورلد باركس آند إنترتينمنت"، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، بضيوفهم وعلى رأسهم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بالإضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء، من ضمنهم سفراء الولايات المتحدة الأميركية واليابان وسنغافورة وبلجيكا لدى دولة الامارات.



إنجاز تاريخي

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: "يشكل افتتاح "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" إنجازًا تاريخيًا مهمًا، فهذه الوجهة الرائدة لا مثيل لها في المنطقة والعالم على جميع المستويات، وتمثل الجيل المقبل من المدن الترفيهية التي تنضم إلى التجارب رفيعة المستوى، التي تقدمها جزيرة ياس، لترسخ بذلك مكانتها وجهة عالمية رائدة، وتسهم في دعم الرؤية السياحية الطموحة لمدينة أبوظبي. ونحن على ثقة بأن "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" ستسهم بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا البيئية وحماية الأحياء البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة عمومًا، فهي تشكل مصدر إلهام للضيوف يشجعهم لسنوات طويلة مقبلة على الاهتمام أكثر بحماية الحياة البحرية. ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا في 'سي وورلد باركس آند إنترتنيمنت' من أجل دفع عجلة البحوث العلمية وجهود الحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال بناء مركز معرفي لا مثيل له، لنؤكد بذلك على التزامنا المشترك بأعلى معايير حماية الحيوانات ورعايتها. نحن نتطلع لاستقبال الضيوف من حول العالم في مدينتنا الترفيهية للأحياء البحرية الفريدة من نوعها لنكشف لهم عن جمال وروعة عالم المحيطات".

قصة المحيط

وتضم "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" خمسة طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، تروي من خلالها قصة المحيط الذي يجمعنا، وتأخذ الضيوف في رحلة استكشافية مفعمة بالمرح والمعرفة عبر عوالمها الثمانية الغامرة. وتستقبل "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" الضيوف من مختلف الأعمار لخوض تجارب عائلية ممتعة وفريدة تشمل عروض الحيوانات والتفاعل معها عن قرب. وتضم "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" العديد من الفعاليات الترفيهية الملهمة والألعاب المشوقة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

الحفاظ على الحياة البحرية وحماية المحيطات

من جانبه، قال سكوت روس، رئيس مجلس إدارة "سي وورلد باركس آند إنترتينمنت": "تمثل "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" خطوة مهمة في مسيرة 'سي وورلد آند إنترتينمنت' بصفتها أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية تفتح أبوابها خارج الولايات المتحدة. ويسعدنا أن نشهد الافتتاح إلى جانب شركائنا في ميرال. إن مدينة "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" الترفيهية للأحياء البحرية هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المشترك والابتكار البنّاء، حيث قمنا بالجمع بين خبرتنا الطويلة التي تمتد على مدار 60 عامًا في مجال رعاية الحيوانات والتزامنا الراسخ بالحفاظ على الحياة البحرية وسجل ميرال غير المسبوق كمطوّر رائد للوجهات عالمية المستوى. وقد تمكّنا معًا من إنشاء مدينة ترفيهية حديثة للأحياء البحرية لا مثيل لها في العالم على الإطلاق، والتي تمثل الجيل المقبل من تجارب 'سي وورلد'. ونحن على ثقة بأن "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" ستدهش ضيوفها بكل ما تقدمه من تجارب، ونحن فخورون حقاً بأن نؤدي دورنا من أجل إلهامهم ودعم التزامهم في الحفاظ على الحياة البحرية وحماية المحيطات لسنوات طويلة مقبلة".

100 من التجارب والعروض

وتوفر «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» لضيوفها الفرصة لخوض ما يصل إلى 100 من التجارب والعروض ذات الصلة بالحيوانات، منها أكثر من 10 تجارب للتفاعل عن قرب مع الحيوانات، حيث يمكنهم التعرف على السمات والصفات المذهلة للعديد من الحيوانات البحرية بما في ذلك الدلافين وأسماك القرش والسلاحف البحرية.

كما تضم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية أكثر من 15 لعبة وتجربة تفاعلية، تحمل كل واحدة منها الضيوف في رحلة استكشافية مذهلة تحت أمواج المحيط. ويمكن لمحبي ألعاب التشويق ركوب أفعوانية المانتا في المحيط الاستوائي، أو تجربة لعبة "هايبرسفير 360" في عالم القطب الشمالي، والكثير من الألعاب العائلية في "محيط الكائنات الدقيقة" وسيجد الضيوف، من مختلف الأعمار، تجارب شيقة يستمتعون بها في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية. وأثناء تجولهم في أرجاء "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، سيصادف الضيوف الكثير من العروض الترفيهية المميزة، مع عروض يومية لأكثر من 20 شخصية وفنان أداء. وخلال تنقلهم بين الأنشطة المختلفة، يمكن للضيوف أخذ استراحة قصيرة والاختيار بين 18 تجربة طعام بما في ذلك الوجبات الخفيفة السريعة وتجارب الطعام الراقية. ويمكن للراغبين بشراء هدايا تذكارية خلال زيارتهم لـ "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" الاختيار من بين 13 متجرًا مختلفًا.