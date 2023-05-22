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«رايان إير» تعاود الربحية مع تدفق المسافرين وارتفاع الأسعار

طائرة تابعة لـ«رايان إير»
22 مايو 2023 17:35

عاودت شركة الطيران الإيرلندية «رايان إير» تحقيق الأرباح مدعومة بـ «انتعاش قوي للحركة» وأيضا بارتفاع في الأسعار مع استمرار تدفق المسافرين على الرغم من التضخم. وبلغت الأرباح الصافية لشركة النقل المنخفضة التكلفة 1.4 مليار يورو في السنة المالية 2022-2023، بعدما سجلت خسارة بقيمة 355 مليونًا قبل عام، بينما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 75 بالمئة، حسبما أعلنت الاثنين. وقال مدير «رايان إير» مايكل أوليري، «شهدنا انتعاشًا قويًا جداً في حركة النقل ما بعد كوفيد»، وتسجل «حالياً زيادة بنسبة 13 إلى 14 بالمئة مقارنة بحجمها ما قبل كوفيد، لكن ما زالت الأرباح منخفضة قليلاً». وأضاف أوليري «حُبست الناس لمدة عامين» جراء عمليات الإغلاق التي فُرضت بهدف مكافحة كوفيد-19 و«أرادوا معاودة السفر». وحالياً، تضاعف حجم مبيعات «رايان إير» وبلغ 10.8 مليار يورو، وزادت حركة المسافرين بنسبة 74 بالمئة لتصل إلى حوالي 170 مليون مسافر. وارتفعت الأسعار بنسبة 10 بالمئة عن مستوياتها ما قبل كوفيد. وقال أولي أنيبابا المحلل في «ثيرد بريدج»، «إن الطلب الأوروبي على السفر الترفيهي هذا الصيف يبدو قوياً» و«على الرغم من تأثير التضخم على الإنفاق الاستهلاكي، يواصل المستهلكون الأوروبيون إعطاء الأولوية للسفر على أشكال الترفيه الأخرى». وأضاف «حذرت رايان إير وشركات طيران أخرى من أن عصر الأسعار المنخفضة جداً قد يكون اقترب من نهايته. ويجهزون الزبائن لزيادة محتملة في الأسعار». وعاودت «رايان إير» تحقيق الأرباح في المواسم الثلاثة الأولى، لكن أوضحت الشركة أنها بقيت في المنطقة الحمراء خلال الربع الرابع وحده، مع خسارة بقيمة 154 مليون يورو. وتعتزم الشركة تنفيذ أكبر برنامج طيران في تاريخها هذا الصيف، ويشمل أكثر من 3 آلاف رحلة يومية، وتأمل في زيادة عدد ركابها بنسبة 10 بالمئة هذا العام ليبلغ 185 مليونًا. وقال أولي أنيبابا «تشكل الفترات التي تشهد تراجعاً في الحركة لا سيما في الشتاء اختباراً حقيقياً لرايان إير. فلملء طائراتها قد تضطر إلى تقديم تخفيضات» في هذا الوقت من العام.

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المصدر: آ ف ب
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