«&e المؤسسات» تسلط الضوء على أولوية خلق فضاء إلكتروني آمن

شارك الدكتور محمد خالد، مدير تطوير الأعمال والمشاريع الاستراتيجية لدى &e المؤسسات في جلسة حوارية مفتوحة نظمتها شركة هواوي مع مجموعة من أبرز خبراء الأمن السيبراني لمناقشة تحديات ومتطلبات الأمن السيبراني المستقبلية في المنطقة في ظل التسارع الحاصل في تبني التقنيات الرقمية وتفاقم حجم المعلومات المتبادلة في الفضاء الإلكتروني.

عقدت جلسة الحوار مع الإعلاميين على هامش ثاني أيام مؤتمر موبايل 360-أوراسيا 2023 الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي اس ام ايه) في العاصمة الأذربيجانية باكو لمناقشة وتسليط الضوء على أحدث توجهات وابتكارات الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات، والأساليب التي يجب اتباعها للتصدي للتهديدات المرتبطة به من قبل الجهات الفاعلة في القطاع. وهدفت الجلسة النقاشية للرد على أسئلة الإعلاميين المتخصصين بالرقمنة وأمنها السيبراني على صعيد مواءمة الأولويات الاستراتيجية للمنطقة، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون بين الأطراف المعنية لضمان استقرار الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات.

وتحت عنوان «بناء شبكات اتصالات أكثر أماناً ومرونة لدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي بكفاءة»، ناقش المشاركون مواضيع متنوعة، مثل التعاون بين مشغلي شبكات الاتصالات وشركائهم ومزودي الخدمات والعملاء في التصدي لتهديدات الأمن السيبراني للاتصالات، وكيف يمكن للمنظمين دعم تطوير الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات المحلي، والدور الذي يلعبه الأمن السيبراني في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية والاقتصاد الرقمي.



حقبة جديدة من الاتصال والتقنيات المعرفية

وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتور محمد خالد كلٌّ من الدكتور تورال مامادوف، مدير المركز الأذربيجاني للاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية، والدكتور هيثم بن هلال الحجري، كبير المسؤولين التنفيذيين لمشاريع الأمن السيبراني في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في سلطنة عمان، والدكتور إلفين بالاجانوف، رئيس مجلس إدارة جمعية منظمة الأمن السيبراني الأذربيجانية، والدكتور ألويسيوس تشيانج، كبير مسؤولي الأمن في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال الدكتور محمد خالد: «بينما نمضي قدماً إلى حقبة جديدة من الاتصال والتقنيات المعرفية، فإن أهم مهامنا كشركة اتصالات رائدة تتمثل في تأمين شبكاتنا ضد التهديدات السيبرانية وخلق فضاء إلكتروني آمن. ونحن ندرك أن التهديدات الإلكترونية عالمية بطبيعتها، وكذلك يجب أن تكون الحلول الموجهة لمعالجتها. وفي هذا الإطار، نحن فخورون لوجودنا هنا والانضمام إلى الشركاء والأطراف المعنيين الآخرين في إيجاد حلولٍ للتصدي للتهديدات المشتركة».



حماية الأصول الرقمية

من جهته، قال الدكتور تورال مامادوف: «ننضم إلى المجتمع الدولي في تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها الجرائم السيبرانية. ونطمح إلى العمل مع شركائنا العالميين من أجل اتخاذ إجراءات مشتركة تضمن حماية شبكات الاتصالات التي تمثل عنصراً بالغ الأهمية للاستفادة من جميع الفرص التي يقدمها الاقتصاد الرقمي».

بدوره، قال الدكتور هيثم بن هلال الحجري:«أصبح ترابط العالم السيبراني حقيقة لا مفرّ منها اليوم، ولسوء الحظ أدى ذلك إلى زيادة التهديدات الخبيثة، وبالتالي بات يشكل موضوع حماية الأصول الرقمية مصدر قلق لجميع البلدان. ويعد الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة ويجب على وكالات الأمن القومي ومزودي خدمات الاتصالات والجهات الفاعلة في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات العمل يداً بيد لتعزيز الأمن السيبراني، وضمان استمرار مزودي خدمات الاتصالات بتقديم خدمات رقمية متطورة لا تعيقها التهديدات السيبرانية».



المخاطر السيبرانية

وقال إلفين بالاجانوف: «نفخر باستضافة شركائنا وأصدقائنا هنا في أذربيجان لنتصدى معاً للمخاطر السيبرانية التي تهدد شبكاتنا ونمونا الاجتماعي والاقتصادي. وتشكّل حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية أولوية رئيسية للحكومة الأذربيجانية، حيث تقوم هذه الأنظمة الحيوية بوظائف يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً يعيق مصالح الدولة والمجتمع والمواطنين في حالة تعطلها. لذلك، من الضروري أن يقوم مزودو خدمات الاتصالات بتطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات والتقنيات المناسبة للتخفيف من المخاطر السيبرانية وحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية لدينا».

وعلّق ألويسيوس تشيانج بالقول: «علينا التفكير في كيفية تلبية متطلبات الامتثال الصارمة للجهات التنظيمية من جهة، وكيفية توفير منتجات وخدمات آمنة وجديرة بالثقة تفي بالتزاماتنا تجاه العملاء من جهةٍ أخرى. يجب علينا أيضاً تبني نهج الدفاع من البداية لتوفير مستويات أعلى من الأمان، وضمان استمرارية ومرونة الأعمال، وتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء، مع التركيز دوماً على حماية خصوصية المستخدم».