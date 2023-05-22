مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع لليوم الثامن

أغلق مؤشر الأسهم اليابانية «نيكاي» على ارتفاع اليوم الاثنين مواصلاً مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم المحلية ذات الأسعار المخفضة وسط تفاؤل بجهود الشركات لتعزيز عوائد المستثمرين. وعكس مؤشر نيكاي مساره ليقفز بنسبة 0.9 بالمئة إلى 31086.82 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو 1990، كما حقق أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ أبريل 2023. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 بالمئة إلى 2175.90 نقطة. وسجل مؤشر نيكاي أعلى مستوياته في 33 عاماً يوم الجمعة مدعوماً بالتحسن المستمر في عوائد المساهمين والتوقعات القوية وتراجع الين. وقال شيهيرو أوتا من شركة إس.إم.بي.سي للأوراق المالية: «تسارعت مكاسب مؤشر نيكاي في جلسة بعد الظهر على الأرجح، لأن المستثمرين الأجانب حاولوا شراء المزيد من الأسهم اليابانية». وأضاف: «لكن السوق ربما تكون قد بلغت ذروتها وقد توقف مكاسبها مؤقتاً على المدى القصير إلى حد ما بسبب المخاوف المحيطة بمفاوضات سقف الدين الأميركي». وتصدر قطاع التأمين القطاعات الفرعية الرابحة وقفز 2.35 بالمئة. كما ارتفع قطاعا شركات الطيران والسكك الحديدية 2.21 بالمئة و1.62 بالمئة على الترتيب.