تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 7.8%

أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين بأن معدل التضخم السنوي في المغرب تباطأ في أبريل إلى 7.8 بالمئة، انخفاضاً من 8.2 بالمئة في الشهر السابق. وقالت المندوبية في إحصائياتها إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3 بالمئة عنها قبل عام، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية اثنين بالمئة، وانخفضت المواصلات 0.1 بالمئة وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 1.4 بالمئة. وأوضحت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل 7.6 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري. وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض البلاد لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاماً.