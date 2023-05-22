إماراتي يترأس لجنة خبراء أمن الطيران في «الإيكاو»

انتخبت منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» خلال جلستها التي جمعت ممثلي الأمانة العامة للمنظمة ومقرري لجنة أمن الطيران مؤخرا مرشح دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، حمد سالم المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة، ليكون رئيساً للجنة خبراء أمن الطيران التابعة لمنظمة الإيكاو.

قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة «يأتي انتخاب حمد سالم المهيري، رئيسًا للجنة خبراء أمن الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي»الإيكاو«كأول إماراتي يشغل هذا المنصب، ليُترجم تميز سياسة الإمارات المنفتحة على العالم وعلاقاتها الدولية والدبلوماسية الرائدة التي رسختها القيادة الرشيدة، ويؤكد الدور الرائد والمؤثر الذي تلعبه دولة الإمارات بين صناع القرار على مستوى قطاع الطيران المدني الدولي، كما أنه يعكس كفاءة كوادرنا الوطنية الشابة وقدرتها على أن تحظى بثقة دولية لقيادة مناصب رفيعة المستوى في قطاعات متخصصة مثل قطاع الطيران المدني».



دعم الشباب

وأضاف معاليه أن الاهتمام بتمكين ودعم فئة الشباب محور رئيسي لرؤية القيادة الرشيدة للمستقبل بما يعزز مشاركتهم ومساهمتهم في مسيرة التنمية بالدولة في مختلف المجالات، ويأتي انتخاب حمد المهيري لرئاسة أعمال لجنة خبراء أمن الطيران بالمنظمة الدولية ليُعزز من جهود الدولة ودورها الرائد في ترسيخ بيئة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، وبما يسهم في دفع عجلة النمو لهذا القطاع الحيوي عالمياً.

حمد سالم المهيري



وفي هذا السياق، عبر سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، عن مدى أهمية هذا الانجاز قائلاً» إن انتخاب أول إماراتي مرشح من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، يؤكد ريادة دولة الإمارات ودورها المحوري ومكانتها بين صناع القرار في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم، كما يؤكد أيضا على أن جهودنا المستمرة في التعاون مع مجتمع الطيران المدني الدولي قد أتت ثمارها، ونحن على المسار الصحيح في دعم وتأهيل كافة المتخصصين لتحقيق رؤيتنا المستقبلية وفقاً للرؤية والنهج الاستراتيجي لدولة الإمارات«.

وأضاف أن حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة، يتمتع بخبرة كبيرة من خلال عضويته في لجنة خبراء أمن الطيران منذ العام 2009، كما قدم العديد من المساهمات التي أثرت أعمال لجنة خبراء أمن الطيران وفرق العمل التابعة لها منذ انتخابه في عام 2022، نائباً لرئيس لجنة خبراء أمن الطيران.



قرارات المنظمة

وقال المهندس سعيد محمد السويدي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي« فخورون اليوم بانتخاب حمد المهيري رئيسًا للجنة خبراء أمن الطيران، التي تقدم تقاريرها إلى مجلس المنظمة، وتتمثل أهمية أعمال ومهام اللجنة في تأثيرها الكبير في صنع قرارات مجلس المنظمة بما يتعلق بأمن الطيران، بالإضافة إلى دورها الرائد في تطوير منظومة أمن الطيران المدني على مستوى العالم من خلال تطوير الإطار التنظيمي لعمليات أمن الطيران المدني، وتحديد وتقييم التهديدات الجديدة والناشئة، وتطوير التدابير المضادة، وخطة أمن الطيران المدني العالمية، وخارطة الطريق، والإرشادات والمنهجيات المبتكرة من أجل حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع».

وأضاف «يسرنا أن تساهم البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى منظمة الإيكاو في مونتريال بتقديم كافة امكانياتها لحشد الدعم لترشيح السيد حمد وانتخابه رئيساً للجنة خبراء أمن الطيران».