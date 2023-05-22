«فورتريس مانجمنت» و«مبادلة» تستحوذان على «فورتريس للاستثمار»

أعلنت مجموعة فورتريس مانجمنت («فورتريس»)، وشركة مبادلة للاستثمار، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها بالكامل والمتخصصة في إدارة الأصول («مبادلة كابيتال»)، عن توصلهما لاتفاق نهائي تستحوذان بموجبه على 90.01% من حصة فورتريس التي تملكها حالياً شركة سوفت بانك قروب كورب («سوفت بانك»)، المالكة لفورتريس منذ عام 2017.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة والتي يخضع إتمامها لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات النظامية المعتادة.

ومن المتوقع أن تمتلك إدارة فورتريس حصة قدرها 30% في الشركة بعد اكتمال الصفقة وأن تستحوذ على فئة أسهم تمنحها الحق في تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة. أما مبادلة كابيتال (والتي تملك حالياً حصة قدرها 9.9% في فورتريس من خلال صندوقي الأسهم الخاصة 2 و3) فستستحوذ على 70% من حصص فورتريس.

وستواصل فورتريس القيام بدور مدير استثمار مستقل تحت الاسم التجاري لفورتريس، وتملك الصلاحيات الكاملة للتصرف في عمليات الاستثمار واتخاذ القرارات وشؤون الموظفين والعمليات. وسيتم تعيين كل من درو مكنايت وجوشوا باك كرئيسين تنفيذيين مشاركين في فورتريس بينما سيتم تعيين بيت بريغر في منصب رئيس مجلس الإدارة. أما هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمبادلة كابيتال، فسيواصل الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس إدارة فورتريس والذي ظل يشغله منذ عام 2019.

وسيواصل دين داكولياس الاحتفاظ بمنصب الشريك الإداري بينما يستمر توم بوللي في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية العالمية في فورتريس. وتم تعيين جاك نيومارك في منصب شريك إداري وسيواصل في نفس الوقت الإشراف على أعمال الأصول القانونية وسيرأس بالاشتراك عمليات التمويل المتخصصة، بينما يحتفظ مارك فورستين بمنصب الرئيس. وسيستمر مؤسسا فورتريس، ويس ادينس وراندي ناردون، في مهمة الإشراف على الاستثمارات ذات الأجل غير المحدود وما تبقى من استثمارات الأسهم الخاصة، بما في ذلك برايتلاين.

ومن المتوقع أن تتمكن فورتريس، بموجب ترتيبات الملكية المشتركة الجديدة، من تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين فيها من خلال تعزيز موقعها في مجال الاستثمارات البديلة، وخاصة الائتمان والعقارات في أسواق الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تدير حالياً أصولاً تبلغ قيمتها 46 مليار دولار أميركي نيابة عن أكثر من 1,900 من المستثمرين المؤسسيين والعملاء الخاصين. ويتوقع أن تستفيد فوتريس من الشبكة العالمية التي تملكها مبادلة كابيتال ومحفظة أصولها المتنوعة، إلى جانب قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الداخلية لدعم نموها وتوسعها.

وفي هذا الصدد، قال بيت بريغر ودرو مكنايت وجوشوا باك في بيان مشترك: «نحن سعداء بتعزيز علاقتنا مع مبادلة باعتبارها واحدة من أبرز شركات الاستثمار في العالم والدخول معها في شراكة من شأنها تحقيق منافع كبيرة على المدى الطويل لشركتنا ولموظفينا ولعملائنا. لقد عملنا مع مبادلة على مدى سنوات ولدينا إعجاب كبير بقدراتها في مجال الاستثمار ونعتقد أن موافقتهم على توظيف مزيد من الاستثمارات معنا تدل على قناعتهم بالنهج الاستثماري الذي نتبعه منذ أكثر من 20 عاماً. ونحن الآن ننظر بتفاؤل كبير للمستقبل الذي ينتظر فورتريس، خاصة أن ظروف السوق وتحولاته باتت الآن متوافقة مع خبراتنا أكثر من أي وقت مضى.»

وبدوره، قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال: «فورتريس شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات ولديها إنجازات مشهودة في تحقيق عوائد كبيرة متوازنة المخاطر للمستثمرين فيها. وقد استطاعت الشركة خلال السنوات العشرين الماضية تأسيس علامة تجارية مرموقة وترسيخ موقعها كمستثمر رائد في مجال الائتمان والأصول، مع العمل في ذات الوقت على تطوير استراتيجيات استثمار عبر طيف واسع من فئات الأصول. نحن لدينا علاقة قوية مع فريق الإدارة المتميز في فورتريس، ونتطلع لتعزيز هذه العلاقة في السنوات القادمة انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة، والعمل على تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين معنا.»

ومن المتوقع أن تكتمل هذه الصفقة في الربع الأول من عام 2024 في حال الحصول على الموافقات النظامية.

يشار إلى أن أرديا بارتنرز تولت مهمة تقديم الاستشارات المالية لمبادلة بينما تولت شيرمان أند استيرلنق تقديم الاستشارات القانونية لها.

ومن جانب آخر، تولت غولدمان ساكس تقديم الاستشارات المالية، وكيركلاند آند إيليس تقديم الاستشارات القانونية للإدارة العليا لفورتريس بشأن هذه الصفقة. ومثّل فورتريس في هذه الصفقة كل من سكادن وآربس وسليت وميغر آند فلوم إل إل بي.

قامت مجموعة رين بدور المستشار المالي الحصري، وموريسون فوريستر بدور المستشار القانوني لسوفت بانك.