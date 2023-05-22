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الاقتصادي

استقرار الأسهم الأوروبية وسط قلق إزاء سقف الدين الأميركي

متعامل في بورصة باريس
22 مايو 2023 16:58

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الاثنين، فيما أثرت المخاوف إزاء التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأميركي والتوقعات بالنسبة للسياسات النقدية الأميركية والأوروبية على المعنويات. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من عام يوم الجمعة. وكان قطاعا البنوك والتعدين من بين أكبر الخاسرين، في حين ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية. ونزل المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.1 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة. وتعرضت أسهم مصنعي الرقائق الأوروبيين لضغوط، بعدما قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني بالصين إن منتجات لشركة تصنيع رقائق الذاكرة الأميركية ميكرون تكنولوجي فشلت في مراجعة لأمان الشبكات وإنها ستمنع مشغلي البنية التحتية الرئيسية من الشراء من الشركة. وانخفضت أسهم إنفنيون تكنولوجيز وإس.تي ميكرو إلكترونكس وإيه.إس.إم إنترناشونال. وارتفع سهم نوفو نورديسك 2.3 بالمئة بعد أن أظهرت أبحاث أن تناول دوائها الجديد للسمنة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إضافة إلى فقدان الوزن.

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المصدر: رويترز
سقف الدين الأميركي
الأسهم الأوروبية
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