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الاقتصادي

تعاون بين «الأوراق المالية» و«اتحاد المصارف»

مريم بطي السويدي وجمال صالح خلال اللقاء
22 مايو 2023 15:05

عقدت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين الهيئة واتحاد مصارف الإمارات، بهدف دعم وتشجيع صناعة إدارة الأصول المحلية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين، وبما يؤدي إلى إحداث طفرة ملموسة بصناعة إدارة الأصول المحلية.تناولت أجندة الاجتماع مناقشة العديد من آليات التعاون الاستراتيجي المشترك بين الهيئة واتحاد مصارف الامارات، وقد أكد اتحاد مصارف الإمارات أن استراتيجية الاتحاد كممثل للبنوك والمصارف العاملة في الدولة تتوافق مع استراتيجية الهيئة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لإدارة الأصول والثروات. وأسفر الاجتماع عن اتفاق الهيئة واتحاد مصارف الإمارات على تكوين لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق المستمر، فيما يخص التطورات التشريعية والاتجاهات التطويرية التي ترتبط بقطاع إدارة الأصول والقطاع المالي بالدولة. كما اتفق الجانبان على وضع خطة عمل مشتركة لاتخاذ خطوات تنفيذية للنهوض بقطاع إدارة الاصول المحلية، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية نحو تأسيس كيانات محلية لمزاولة أنشطة إدارة الأصول بالدولة. كذلك تضمنت أجندة الاجتماع التعاون المشترك فى مجال تبادل الأبحاث والدراسات التي سيتم إعدادها فى مجال إدارة الأصول، وتنظيم ملتقى مشترك للترويج لقطاع إدارة الأصول بدولة الإمارات بهدف استقطاب الكيانات الأجنبية لتأسيس أعمالها بالدولة، بالإضافة إلى التعاون فيما يخص دعم صناديق الاستثمار الخضراء والمستدامة والترويج لها، وتشجيع المؤسسات المالية على التوجه نحو تأسيس تلك النوعية من الصناديق الاستثمارية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة الأوراق المالية والسلع
اتحاد مصارف الإمارات
مريم السويدي
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