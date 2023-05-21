تفاهم بين «مجموعة شرف» الإماراتية و«سماغ» الإيطالية

ميلانو (الاتحاد)

شهدت فعاليات «إنفستوبيا أوروبا» التي انطلقت في عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو توقيع مذكرة تفاهم بين «مجموعة شرف» الإماراتية وشركة «سماغ» الإيطالية بهدف التعاون في مجال الخدمات اللوجستية والشحن في كل من الإمارات وإيطاليا.

وجاءت مذكرة التفاهم بين الجانبين كأول مخرجات فعاليات «أنفستوبيا أوروبا» وفي إطار زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى مدينة ميلانو لبحث آليات تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وتحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في العديد من قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا المالية بما يسهم في توفير مزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لاستدامة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون وإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال وكبريات الشركات.

حضر توقيع الاتفاقية عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعدد من المسؤولين في البلدين.

وقع مذكرة التفاهم في مدينة ميلانو صلاح شرف نائب الرئيس في «مجموعة شرف» وجوزيبي إسبوزيتو رئيس شركة «سماغ» الإيطالية.

ونصت على استكشاف وتعزيز وتطوير فرص الأعمال التجارية المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا من أجل تطوير الأعمال التجارية المشتركة ضمن شراكة مستدامة وبما يدعم زيادة المبادلات الاستثمارية بين دولة الإمارات وإيطاليا والتي تشهد تطوراً ونموا ملحوظاً في مختلف المجالات والقطاعات.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في الإمارات وإيطاليا في عدد من المجالات الرئيسية تشمل «خدمات الشحن الجوي والبحري والتخزين والخدمات اللوجستية» إضافة إلى العمل المشترك على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في البلدين.

من جانبه قال صلاح شرف إن التعاون مع شركة «سماغ» الإيطالية يوفر المزيد من فرص التعاون والتوسع في أسواق أوروبا انطلاقا من إيطاليا، موضحاً أن «إنفستوبيا أوروبا» تشكل دفعة كبيرة لتعزيز مسارات التعاون بين الشركات الإماراتية والإيطالية بما ينعكس على حركة التجارة والاستثمار.

منصة استثمارية

قال رئيس شركة «سماغ» الإيطالية إن «إنفستوبيا أوروبا» تشكل منصة استثمارية مهمة تسهم في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وإيطاليا وخلق فرص استثمارية واعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد الذي يمثل محطة مهمة للشركات الإيطالية والإماراتية للانطلاق نحو أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات مثالية وتتمتع بمرونة التشريعات الاقتصادية التي تتيح الفرصة لعقد الشراكات مع كبريات الشركات العالمية والتوسع انطلاقا من الدولة بما ينعكس على استدامة النمو، مؤكدا أن دولة الإمارات «أرض الفرص الذهبية والمواهب».

جدير بالذكر أن «إنفستوبيا أوروبا» جمعت كبار المسؤولين في الإمارات وإيطاليا ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز النقاش وتحفيز الاستثمار العالمي في القطاعات سريعة النمو لا سيما الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والشركات العائلية والصناعات الإبداعية والتعرف على الاتجاهات المستقبلية العالمية.