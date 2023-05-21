معرض الشارقة العقاري ينطلق الخميس المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 25 حتى 28 مايو الجاري فعاليات النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري- «إيكرس 2023» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلةً في لجنة القطاع العقاري ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة.ويمثل معرض الشارقة العقاري- «إيكرس» منصة متميزة لشركات التطوير العقاري للتسويق لمشاريعهم وفرصة للالتقاء بشرائح مختلفة من المهتمين والمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذه المشاريع العقارية، وذلك مع الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري، وما تقدمه حكومة دولة الإمارات من مبادرات ومحفزات اقتصادية تستهدف المقيمين والراغبين بالإقامة والعمل والاستثمار في الدولة باعتبارها وجهة عالمية مفضلة وآمنة ومستقرة.

كما يعتبر المعرض الحدث العقاري الأضخم في الدولة والمنطقة، حيث يحرص على مواكبة آخر التطورات والمستجدات في عالم العقارات عالمياً وعلى تحقيق التنوع في المشاركة لزيادة التنافسية بين الشركات المشاركة، مما يساهم في إحداث نشاط بالسوق العقاري واستقطاب اهتمام شريحة أكبر من المستثمرين والمطورين، كما يشهد المعرض هذا العام تنوعاً من حيث أساليب العرض المبتكرة ونوعية المشاركات ليجد الزائر فيه كل ما يبحث عنه.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكبر عدد من العارضين منذ انطلاقه من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك في فعالياته أهم شركات التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة، إلى جانب أهم أصحاب المشاريع والمستثمرين في قطاع العقارات، بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة العقارات والمشاريع، الذين يجتمعون تحت مظلة واحدة لعرض وتسويق مشاريعهم وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى توفير الخيارات والفرص العقارية المتنوعة للمستثمرين والراغبين بشراء وتملك العقارات من فرص استثمارية وعروض تنافسية حصرية للمستثمرين والراغبين بشراء وتملك العقارات، ومنها نظام التقسيط الشهري المباشر للمطور، ونظام الدفع بعد الاستلام، وخطط سداد وتمويل طويلة الأمد من المطورين مباشرة.



نمو ملحوظ

وقال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: يشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة تطوراً ونمواً ملحوظاً، ويواصل مسيرة ازدهاره برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يمثل هذا القطاع الحيوي بالنسبة لإمارة الشارقة الداعم الأهم والأكبر للقوة الاقتصادية للإمارة، ويعد محفزاً لتدفق المستثمرين إليها، فضلاً عن زيادة جاذبيتها الاستثمارية بفضل التسهيلات الحكومية في هذا الشأن، ولعل من أهمها القانون رقم (2) لسنة 2022م الخاص بالتملك العقاري، الذي مثل دفعة قوية وخطوة مهمة لدعم القطاع العقاري ومده بالمزيد من عوامل النمو المستدام.

وأكد أن النسخة الجديدة من المعرض تأتي هذا العام لتتوافق مع هذا الواقع المزدهر لقطاع العقارات بالشارقة، وتتلاءم في الوقت نفسه مع تزايد إقبال رجال الأعمال والباحثين عن الاستثمار في الإمارة، من خلال ما يقدمه من عروض حصرية لزواره، وذلك انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على الترويج للمشاريع العقارية ومجالات الاستثمار المتاحة في الإمارة، ودعم القطاع العقاري والعاملين فيه، وتعزيز أهميته في ضوء هذه الطفرة العقارية والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

وأضاف العوضي أن غرفة الشارقة تتطلع، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إلى تقديم نسخة متميزة من هذا الحدث لتعزيز مكانة «إيكرس» كمنصة تفاعلية بارزة تجمع تحت سقف واحد خيارات استثمارية واسعة، وتوفر فرصاً مجزية لبناء الشراكات وإبرام العقود وشراء العقارات وحزمة من الحلول الفعالة لمواجهة تحديات البناء والتشييد، وكذلك الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث، والتعرف على أفضل المنتجات والعروض وبرامج التمويل، وغيرها من مستلزمات العقارات العصرية والحديثة التي تراعي أعلى معايير الاستدامة والأنظمة الخضراء وترشيد الطاقة.



نسخة مميزة

من جهته أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، حرص الدائرة على تقديم نسخة مميزة ومبتكرة من معرض الشارقة العقاري- «إيكرس» هذا العام، مشيداً بنجاح المعرض في استقطاب أهم الشركات العاملة في مجال العقارات والاستثمار والبناء والتطوير العقاري، بما يعزز مكانة المعرض كمنصة عقارية تجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في قطاع العقارات في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى استضافة نخبة من الخبراء والمختصين، لاستعراض ملامح السوق العقاري في الإمارة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكثيرة والمتنوعة التي توفرها الإمارة الباسمة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الشامسي إلى أن المعرض يجسد حرص دائرة التسجيل العقاري على تشجيع المطورين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة، وتقديم الدعم لهم وتوفير كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لازدهار القطاع، فضلاً عن إتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وتوفير الفرصة لهم للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات الرابحة.

وأشاد الشامسي بما تتمتع به إمارة الشارقة من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع استراتيجي مميز وبنية تحتية متقدمة، بالإضافة للخدمات اللوجستية المتطور، والحوافز والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين وتنوع الخيارات والفرص الاستثمارية، مما يساهم في توسيع مجتمع الأعمال ويجعل الإمارة في مقدمة الوجهات المفضلة للاستثمار في المنطقة.



عجلة الاقتصاد

من جانبه قال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تحرص دائماً على المشاركة في جميع المعارض والمحافل الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة من خلال تنشيط وتشجيع وجذب الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تأتي رعاية الدائرة لمعرض الشارقة العقاري «إيكرس» استكمالاً لجهود اقتصادية الشارقة لاستقطاب المستثمرين، ويعد هذا المعرض أحد أفضل المنصات للقاء المستثمرين ورجال الأعمال والشركات والعاملين في القطاع العقاري، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة.

وأشار السويدي إلى أن رعاية هذا المعرض تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة، والتي ترتكز على تطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل، ولما لهذا المعرض من دور فاعل ومساهمة واضحة بدعم القطاع العقاري والمشاريع في الشارقة، ويسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن الهدف من إقامتها هو إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين لعرض وترويج مشاريعهم ومنتجاتهم وخدماتهم وتشجيعهم على الاستمرار وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم وتعريف الجمهور بهم، بالإضافة لكون هذه المعارض منصات تفاعلية للمستثمرين من شتى المجالات والقطاعات للتواصل مع المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية.

مواكبة التطور

وأكد سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري -«إيكرس»، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المعرض «يحرص على مواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري عالمياً، كما يشهد المعرض هذا العام تنوعا من حيث أساليب العرض المبتكرة ونوعية المشاركات ليجد الزائر فيه كل ما يبحث عنه».

وأضاف:«ومن منطلق هذا التنوع، قام معرض «إيكرس» في دورته الحالية بتنظيم جناح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والتسويق الإلكتروني، العاملة في المجال العقاري، لتحقيق التنوع وزيادة التنافسية بين الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، مما يساهم في إحداث نشاط بالسوق العقاري واستقطاب اهتمام شريحة أكبر من المستثمرين والمطورين، ومن أجل إعطاء هذه الشركات الفرصة لتسويق منتجاتها والالتقاء بالجمهور المستهدف لها.»



تخطيط حضري

وأشار المهندس حميدي الكتبي، مدير إدارة تراخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، إلى أن مشاركة الدائرة بمعرض إيكرس للاستثمار العقاري تأتي انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تخطيط حضري مستدام وخدمات تنافسية، ودعماً لمسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن معرض الاستثمار العقاري يعد واحداً من أهم المعارض الإقليمية بمجال البناء والتشييد، ويسهم بشكل مباشر في دعم وتطوير القطاع العقاري في الدولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، حيث يلتقي المختصون وأصحاب القرار وممثلو المؤسسات المالية والمستثمرون وغيرهم، ممن يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في هذا القطاع الذي يمثل واحداً من أهم الشرايين الاقتصادية والداعمة لاقتصاد الإمارة.

قفزات نوعية

من جهتها، أكدت بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة رسخت مكانتها العالمية في مجالات التشييد والبناء وتحقيق قفزات نوعية متميزة في النمو العمراني وتطوير القطاع العقاري بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما وفرت بيئة مثالية لنجاح مختلف المشاريع في ظل ما تقدمه من تسهيلات وتحفيزات للمستثمرين، ما جعل منها وجهة مثالية للنجاح وخلق الفرص.

وأوضحت البلدية أن المعرض وسيلة مهمة للترويج العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص التي باتت وجهة للاستثمار وشراء العقارات من أجل السكن والاستقرار، حيث تزداد وتنتشر بها المجمعات السكنية الحديثة والعصرية التي توفر بيئة مثالية للراحة والهدوء والاسترخاء، فضلاً عن مراكز التسوق والوجهات السياحية والترفيهية التي لا تتوقف عن النمو.