غرفة عجمان تستعرض الأثر البيئي والاقتصادي لترشيد الطاقة

عجمان (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان جلسة تعريفية بعنوان «كفاءة الطاقة وتأثيرها على الكُلفة التشغيلية وزيادة الإنتاج» بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، بهدف تسليط الضوء على الأثر البيئي والعائد الاقتصادي الإيجابي لاتخاذ إجراءات ترشيد الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.حضر الجلسة ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، والدكتور وليد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وأصحاب الأعمال ومسؤولي مجموعة من الشركات والمصانع العاملة في الإمارة والمهتمة بترشيد استهلاك الطاقة واعتماد حلول الطاقة المستدامة.

وأكد ناصر الظفري على أهمية الجلسة التعريفية ودورها التوعوي عبر توجيه منشآت القطاع الخاص نحو الاعتماد على أفضل الممارسات المبتكرة في مجال تخفيض استهلاك الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وبالتالي نمو الأعمال وزيادة إيرادات المنشآت، الأمر الذي يعكس جهود غرفة عجمان في مواكبة توجهات الدولة وتحقيق أهدافها في «عام الاستدامة» والاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي «COP28».

وأوضح الظفري أن الجلسة تأتي ضمن جهود الغرفة المبذولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المواكبة لتوجهات الإمارة، والهادفة إلى تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني المسؤولية المجتمعية ومعايير ومتطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الريادة والابتكار والتميز.

تناولت الجلسة نبذة حول خدمات شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وما توفره من منتجات وتقنيات حديثة لمنشآت القطاع الخاص في مجالات ترشيد الطاقة واستحداث مصادر طاقة بديلة، كما استعرضت الشركة خلال الجلسة مجموعة واسعة من مشاريعها المنفذة ونتائجها المباشرة على خفض الكُلفة التشغيلية وزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: نسعى في شركتنا إلى دعم مبادرات وأنشطة كفاءة الطاقة من خلال توفير المنتجات والحلول في مجالات ترشيد الطاقة ومصادر الطاقة البديلة، ويسعدنا كشركة رائدة في مجال كفاءة الطاقة التعاون مع غرفة عجمان في تنظيم هذه الجلسة التوعوية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال كفاءة استهلاك الطاقة والتشجيع على تبني حلول الطاقة النظيفة والاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة، ويعكس تعاوننا مع غرفة عجمان في تنظيم هذه الجلسة أهمية جهودنا المستمرة في تعزيز الوعي حول حلول كفاءة الطاقة التي تلبي متطلبات السوق وتحد من التكلفة وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

وشهدت الجلسة مجموعة من المداخلات النقاشية للتعرف على أفضل الممارسات والتجارب التي نفذتها الشركة، كما أعرب المشاركون في الجلسة من أصحاب الأعمال ومسؤولي الشركات عن اهتمامهم بالاستفادة من تقنيات ترشيد الطاقة وحلول الطاقة النظيفة، وفتح آفاق للتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة تحت مظلة غرفة عجمان.

جدير بالذكر أن غرفة عجمان وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وقعتا مذكرة تفاهم مؤخراً بهدف وضع البرامج والخطط المشتركة لتشجيع منشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان على تبني حلول الطاقة النظيفة والبديلة وخاصة الطاقة الشمسية.