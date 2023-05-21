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غرفة الشارقة تقود بعثة تجارية إلى الهند 29 مايو الجاري

غرفة الشارقة تقود بعثة تجارية إلى الهند 29 مايو الجاري
21 مايو 2023 14:42


الشارقة (الاتحاد)
أكملت غرفة تجارة وصناعة الشارقة استعداداتها لإطلاق بعثة تجارية يقودها مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة إلى جمهورية الهند، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 مايو الجاري ولغاية 2 يونيو المقبل، تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند، فضلاً عن إقامة شراكات جديدة وواعدة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الصديقين.
وتضم البعثة التي سيترأسها عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عدداً من المسؤولين في الغرفة وممثلين ورؤساء لعدد من كبريات شركات القطاع الخاص الصناعية والتجارية العاملة في إمارة الشارقة.
وتأتي هذه البعثة إلى جمهورية الهند، انطلاقاً من استراتيجية الغرفة الرامية إلى تعزيز التوسع الخارجي واستكشاف أسواق جديدة لمجتمع الأعمال المحلي، ولأعضاء الغرفة وتعزيز تنافسيتهم، وتأكيد ريادة المنتج المحلي في الأسواق العالمية، فضلا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، من خلال العمل على زيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين الصديقتين، بما يؤدي إلى تنشيط قطاعات التصدير الرئيسية، وتحفيز الإنتاج الصناعي في قطاعات نوعية.
وتستعرض البعثة التجارية، على مدار خمسة أيام مزايا وفرص الاستثمار في الشارقة وما تقدمه الإمارة والغرفة من حوافز وتسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمال لها في الشارقة وتعزيز انتشارها في أسواق المنطقة، فضلا عن تشجيع مجتمع الأعمال الهندي على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للشارقة وتدعم توجهاتها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وتتضمن أعمال البعثة محطتين في كل من مومباي ونيودلهي ستشهدان إقامة ملتقيات أعمال تجمع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية لإطلاق تفاهمات جديدة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة شهدت في شهر فبراير 2023 إطلاق مجلس الأعمال المهني الهندي الجديد، في إمارة الشارقة، ضمن مبادرة الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال وتكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتسهم في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.
يشار إلى أن التدفقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند، حققت بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ تأثيرات إيجابية، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 45.5 مليار دولار أميركي في الأشهر الـ11 الأولى، وذلك بزيادة سنوية بلغت 6.9 % عن الفترة المقابلة.

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