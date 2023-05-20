بنوك وطنية تطرح حلولاً مصرفية غير تقليدية لتمكين «الصغيرة والمتوسطة»

حسام عبدالنبي (دبي)

طرحت بنوك عاملة في الدولة مؤخراً مجموعة شاملة من الحلول والخدمات المصرفية المتميزة غير التقليدية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة الإمارات من الانطلاق والتوسع في الأسواق الناشئة.

وتأتي تلك الحلول في إطار استراتيجية جديدة لدى البنوك لدعم هذا القطاع الحيوي عبر أدوات تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، حيث كان التركيز في الماضي يقتصر على السماح بفتح الحسابات المصرفية وتوفير التمويلات والدعم الفني. ووفقاً لرصد أجرته «الاتحاد»، فإن تلك الحلول تستهدف تبسيط الخدمات المصرفية وجعلها أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة.

كما تتضمن حلولاً مصرفية رقمية متكاملة لتلبية الطموحات المالية والتجارية للشركات، وإمكانية فتح الحسابات المصرفية من دون اشتراط توافر حد أدني للرصيد، مع فتح حسابات مصرفية بالدولار الأميركي بسعر صرف مضمون للدولار، إضافة إلى منح الشركات فائدة مضمونة على المدخرات، وتحويلات مجانية للرواتب وفق نظام حماية الأجور، وبطاقات افتراضية لفريق العمل للتحكم في النفقات، فضلاً عن الدخول إلى عالم الإقراض الرقمي للباحثين عن حلول التمويل الأصغر في الأسواق الخارجية، وأخيراً حسابات مصرفية حصرية لدعم الشركات الناشئة التي يملكها مواطنون إماراتيون في مراحلها الأولى.

ووقع مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة «ميدان» المعروفة بخبرتها في تأسيس الشركات والأعمال في دبي، وبمقتضاها ستتمكن الشركات في «ميدان» من تحسين أدائها المالي وإنجاز طموحاتها التجارية من خلال الوصول إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية التي يقدمها «مصرف أبوظبي الإسلامي»، ومن بينها فتح الحسابات المصرفية التجارية التي تتسم بميزات وخصائص مفيدة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى حلول مصرفية ورقمية متكاملة تم تصميمها لتلبية مختلف متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الحاصلة على رخص تجارية في المنطقة الحرة «ميدان»، من الوصول إلى أحدث المنتجات والخدمات المصرفية التجارية والرقمية التي يقدمها «مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي تلبي طموحاتهم المالية والتجارية، وذلك في إطار مساهمة المصرف في تدعيم مساعي دولة الإمارات لتطوير منظومة شاملة ومزدهرة للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المشتركة لكل من المنطقة الحرة «ميدان» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» إلى تقديم بيئة أعمال أكثر حيوية ونشاطاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نجاحها على المدى البعيد.

دعم الأعمال

وأعلنت Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، عن إطلاق الخطة التنموية الجديدة لعملاء تطبيق Wio Business، والتي تقدم لهم مجموعة من المزايا لدعم نمو الأعمال. وتقدم الخطة التنموية مزايا متعددة مثل الفائدة المضمونة على المدخرات والمعالجة المجانية لتحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور (WPS) وسعر صرف مضمون للدولار الأميركي على الحسابات التي يتم فتحها بالدولار الأميركي. وجرى تصميم العروض المحسنة التي تقدمها الخطة الجديدة لتبسيط الخدمات المصرفية وجعلها أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

ووفقاً للخطة التنموية من Wio Business يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ربح فائدة سنوية بنسبة 1% على مدخراتهم للمرة الأولى في دولة الإمارات مع الخطة التنموية منWio Business. وفي إطار الخطة التنموية الجديدة والخطة الأساسية الحالية، يوفر تطبيق Wio Business حداً أدنى للرصيد بقيمة صفر وتسجيلاً مجانياً لبوابات المدفوعات وفتح حساب شركات مبسط ورقمي بالكامل وإدارة النفقات وخيارات مخصصة وخدمات متكاملة وسلسة مصممة بحسب احتياجات كل عميل، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على التحول الرقمي لإجراءاتهم الإدارية والتحكم في الإنفاق باستخدام بطاقات افتراضية غير محدودة لفريق عملهم وإمكانية الدخول إلى الحساب من قبل عدة مستخدمين.

كما يعتزم تطبيق Wio Business من خلال الخطة التنموية الجديدة، تحقيق قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة كأول تطبيق في دولة الإمارات يقدم لأصحاب الأعمال معالجة مجانية لما يصل إلى ثلاث ملفات تحويل رواتب لدفع الرواتب شهرياً. ويدعم التطبيق أيضاً الشركات للانطلاق بأعمالها إلى العالمية من خلال الحسابات بالدولار الأميركي، والتي تقدم سعر صرف ثابتاً للدولار الأميركي، حيث يتم تقديم هذه الخدمات عادةً مقابل رسوم مرتفعة وهوامش لتحويل العملات.

تمكين الشركات

وقال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد مساهماً رئيسياً في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وتلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو والابتكار، مؤكداً الالتزام بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أدوات تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، وهو ما يتيح لهذه الشركات توسيع نطاق أعمالها.

وأوضح أنه من خلال تحسين المنتجات والخدمات التي نقدمها للعملاء، يتمثل هدفنا في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تحقيق النجاح، حيث تقدم الخطة التنموية التي يبلغ سعرها 249 درهماً فقط، العديد من المزايا الأولى من نوعها مثل الرسوم المخفضة على المدفوعات، والفائدة المضمونة على المدخرات والتحويلات المجانية للرواتب، وذلك بهدف توليد قيمة للعملاء، مشيراً إلى أنه في غضون خمسة أشهر من إطلاقها نجحت Wio في استقطاب 10000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمتوسط 2000 حساب جديد شهرياً، لتصبح إحدى المنصات الرائدة المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

حلول مميزة

وأطلق «الإمارات الإسلامي»، حساب «إماراتي أبشر للأعمال» الجديد المصمم حصرياً لتوفير مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المميزة للشركات الإماراتية الناشئة الواعدة. ويأتي هذا الحساب المصرفي الجديد للأعمال متوافقاً مع استراتيجية دولة الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون من خلال توفير برامج تمويل ومبادرات دعم خاصة، وبالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأساسية للأعمال، يقدم مصرف الإمارات الإسلامي، «حساب إماراتي أبشر للأعمال» ليدعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، فهو لا يحتاج إلى توفر حد أدنى للرصيد خلال الأشهر الست الأولى، ويوفر إمكانية فتح فوري للحساب بأحد أدنى متطلبات متوسط الرصيد الشهري في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، ويشمل دعوات لحضور فعاليات وورش عمل حصرية للتواصل، وفريقاً متخصصاً من مديري العلاقات الإماراتيين، وترقيات مجانية للحزم المتميزة. وهذا الحساب متاح حصرياً للشركات التي يملكها مواطنون إماراتيون، والتي تأسست وحصلت على رخصتها التجارية منذ مدة لا تزيد على ستة أشهر. وسيتمكن أصحاب الحسابات أيضاً من إجراء المعاملات المصرفية في أي مكان وفي أي وقت من خلال الوصول إلى منصة إدارة النقد «businessONLINE» دون أي رسوم إضافية.

الإقراض الرقمي

من جانبها، أبرمت ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، اتفاقية تعاون مع شركة «إيجابي» لحلول النظم المصرفية، وبهدف فتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن حلول التمويل الأصغر من دخول عالم الإقراض الرقمي.

وأفاد جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي، لقسم المنتجات والهندسة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد، بأن التعاون مع شركة «إيجابي» يؤكد على دور «ماستركارد» باعتبارها شريكاً تقنياً موثوقاً وقادراً على تمكين العملاء من الاستفادة من إمكانات منتجات الإقراض الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى المزيد من الأسواق، مؤكداً أنه من خلال إمكان الشركة متعددة القنوات، يمكن إيجاد الحلول المناسبة التي تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، وتمكن الشركاء من دخول الأسواق بسهولة مع تمتعها بالقدرة على التوسع بشكل فعال.

التوسع في الأسواق

وأكد فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي، أن المصرف يواصل جهوده لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من خلال توفير حلول مصممة بعناية لتلائم احتياجاتهم وتجعل الخدمات المصرفية أسهل وتساعدهم على التوسع في الأسواق الناشئة.

وذكر أن المصرف يدرك أهمية أصحاب الأعمال الإماراتيين ودورهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والارتقاء بقطاع ريادة الأعمال في الدولة إلى مرحلة النمو التالية.