«مبدعة» يفتح آفاقاً استثمارية أمام المشاريع النسائية المنزلية

ريم البريكي (أبوظبي)

فتح برنامج «مبدعة» آفاقاً استثمارية أمام المشاريع النسائية المنزلية، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التي يقدمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث لاقى البرنامج نجاحاً ملحوظاً منذ انطلاقته من خلال الخدمات التي يقدمها للسيدات والفتيات المواطنات من مختلف الفئات العمرية، والمستويات التعليمية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بتمكين المرأة، وتحسين مستويات المعيشة ورفع مستويات الدخل للأسر.

وأشادت مجموعة من سيدات الأعمال الإماراتيات بالبرنامج، حيث وجدن فيه فرصة ثمينة لتحقيق أحلامهن وتطلعاتهن نحو المستقبل، والسير بخطوات واثقة وقوية في بناء مشاريعهن واستثماراتهن في قطاعات متعددة.

دورات تدريبية

وقالت فاطمة الجناحي، مالكة مشروع «البيت التراثي»، إن برنامج «مبدعة» قدم لها العون في بداية انطلاقة مشروعها من خلال الدورات التدريبية التي حضرتها عند حصولها على الرخصة التجارية، مشيرة إلى أن تلك الدورات دعمت خبرتها ومعرفتها أكثر بالمشاريع الاستثمارية.

وأضافت الجناحي أنها تمكنت من التعاون وبناء علاقات جيدة مع مستثمرات يعملن في البرنامج، وهو ما خلق بيئة تعاون ناجحة ساعدت في دعم مشروعها، عبر شراكة حقيقية بين عضوات البرنامج. وتطلعت الجناحي إلى استمرارية الدورات التدريبية المتخصصة، ودعت إلى تكثيفها بشكل أكبر حتى تستفيد منها جميع العضوات، كلٌّ في مجال اختصاص استثمارها.

تحولات استثمارية

وأوضحت منى الحمادي، التي تمتلك مشروعاً مختصاً بتصنيع المستحضرات العلاجية، أن رخصة «مبدعة» كانت بمثابة المفتاح الذي فتح أمامها العمل بقطاع ريادة الأعمال، ومكنها من التعرف بشكل أدق على احتياجات السوق، موضحة أن الدورات والورش المقدمة من مجلس سيدات أبوظبي أكسبتها خبرة كافية بالسوق المحلي، وعالم الاستثمارات دون اقتصار الأمر على بيع المنتجات.

وأضافت أنها استفادت كذلك من الدعم الكبير الذي جاء من المشاركات الخارجية في معارض عالمية، والزيارات للدول المصنعة مثل الصين، والتي كانت بمثابة قاطرة للتعرف على الكثير من الفرص لإقامة مشاريع ناجحة.

وبينت الحمادي أنها ومن خلال رخصة «مبدعة» المنزلية تمكنت من اكتشاف مهاراتها في تصنيع مستحضرات يحتاجها السوق المحلي والعالمي، والاستفادة من دراستها العلمية في مجال الصيدلة.

وأفادت أن بدايتها في عالم الاستثمارات تركزت على بيع الملابس الجاهزة فقط، ومع الدورات المعنية بتطوير قدرات العضوات اكتشفت فرصاً جديدة للاستثمار، منها الاتجاه للتصنيع بدلاً من عمليات شراء المنتجات، واستطاعت خلال فترة وجيزة تصنيع منتجات بمستويات عالمية، وجودة عالية سيتم طرحها في الأسواق المحلية والعالمية قريباً.

تمكين المبدعات

بدورها، أشادت أحلام عبدالله، التي تملك مشروعاً للديكور والتنسيق، ببرنامج «مبدعة» الذي سهل الكثير من الخطوات أمام النساء وربات البيوت، والفتيات المبدعات الباحثات عن فرص عمل، من خلال تمكينهن من الاعتماد على مشاريع بسيطة، وتزويدهن بالأدوات التي تمكنهن من ممارسة نشاطهن التجاري بكل سهولة ويسر، وحمايتهن من التعرض للغرامات، وبشكل يضمن لهن حقوقهن وكذلك حماية حقوق المستهلك والمتعاملين مع هؤلاء التاجرات، مشيرة إلى أن البرنامج كفل العديد من الامتيازات التي تستحقها المستثمرات الإماراتيات، وبما يتناسب مع طبيعة مجتمعهن المحافظ.

تكاليف قليلة

وأضافت أحلام عبدالله أنها استطاعت وبخطوات سهلة إصدار رخصة تجارية وبتكاليف مالية قليلة، موضحة أنها استفادت بشكل كبير من الدورات التعليمية والورش المنظمة من قبل مجلس سيدات أعمال أبوظبي، والتي مكنتها من الانطلاق بالأفكار المناسبة في مشروعها، حيث استطاعت عمل شراكة مع سيدات أعمال ناشطات في مجالات لها علاقة بنشاطها.

وأكدت أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي استطاع أن يقدم خدمات نوعية لسيدات الأعمال اللائي يملكن مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر للنهوض بمشاريعهن وتوسعتها، والانتقال بها إلى مصاف المشاريع المتوسطة والكبيرة.