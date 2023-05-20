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«شروق» تشارك في معرض الشارقة العقاري

«شروق» تشارك في معرض الشارقة العقاري
20 مايو 2023 14:45

الشارقة (الاتحاد)
تشارك «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)» في فعاليات «معرض الشارقة العقاري (إيكرس)»، الذي يُقام في الفترة من 25 إلى 28 مايو بـ«مركز إكسبو الشارقة»، حيث ستكشف للزوار في القاعة 1 عن أحدث المستجدات والفرص الاستثمارية ضمن 3 من مشاريعها، وهي «مشروع خورفكان السكني»، و«مدينة الشارقة المستدامة» و«جزيرة مريم».
وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)»: «في ظل تزايد الاهتمام بسوق العقارات في دولة الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولا سيما في السنوات الثلاث الماضية، حيث تغيرت النظرة للمنازل والأحياء، ولم تعد مجرد مكان للعيش بل وجهات وجهات للترفيه والممارسات اليومية الصحية والمفيدة عالية الجودة، تواصل»شروق«جهودها في تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع العالمية في مختلف القطاعات، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين الذين يتطلعون للتعاون مع الهيئة والتوسع في الشارقة، بما يسهم في تعزيز اقتصادها وبيئتها الاستثمارية».
وأضاف: «لهذا يسعدنا أن نشارك في معرض الشارقة العقاري (إيكرس) للكشف عن مستجدات عدد من مشروعات»شروق«في أنحاء الإمارة لضيوف وزوار جناح الهيئة، بالإضافة إلى التواصل مع نخبة من كبار المشترين الأفراد والمستثمرين، الذين يبحثون عن فرص للاستثمار في قطاع العقارات في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، فهذا القطاع أثبت كفاءة كبيرة ومرونة عالية، ويشهد نمواً متسارعاً ويحقق إيرادات كبيرة».

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