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«كهرباء ومياه دبي» تشارك في برنامج «قادة التغيير»

«كهرباء ومياه دبي» تشارك في برنامج «قادة التغيير»
20 مايو 2023 14:44

دبي (الاتحاد)
 في إطار جهودها لتشجيع موظفيها على العمل التطوعي وتعزيز المهارات الشخصية والمهنية، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي للعام الثاني على التوالي في «برنامج قادة التغيير» التابع لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. 

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ويشهد البرنامج هذا العام انخراط 100 من موظفي وموظفات الهيئة من مختلف القطاعات. ويتضمن البرنامج جلسات تدريبية وزيارات ميدانية وأنشطة تفاعلية في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لرفع مستوى وعي المشاركين وصقل خبراتهم وتجاربهم في مجالات عديدة ومنها العمل المناخي والمحافظة على البيئة وخفض البصمة الكربونية والتميز في بيئة العمل.وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، التزام الهيئة بدعم المبادرات والفعاليات الوطنية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التطوع المتأصلة في المجتمع الإماراتي النبيل، ورد الجميل للمجتمع، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي بين الأوساط الاجتماعية والمؤسسية، وتشجيع الممارسات الرامية إلى حماية البيئة والحياة الفطرية. وأثنى معالي الطاير على إقبال موظفي الهيئة المتزايد على المشاركة في البرامج والأنشطة المجتمعية التطوعية، وحرصهم على دعم مساعي الهيئة لتعزيز نسبة سعادة المجتمع ورضاه عن الهيئة، وتقديم نماذج مشرّفة عن العمل الوطني في جميع الميادين.
وأضاف معاليه: «نعمل على نشر ثقافة الاستدامة بين موظفينا وأفراد المجتمع، لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وتأسيس إرث مستدام لا يقتصر على البنية التحتية والخدمات المستدامة وإنما يشمل أيضاً ترسيخ ممارسات وأعمال تستند إلى الاستدامة، وتصحيح السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة. وبين عامي 2013 و2022، أطلقت الهيئة أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 206,560 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 50,458,396 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
من جهتها، قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «قادة التغيير هي أول مبادرة رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تجمع أفراد المجتمع المدني وتوحدهم نحو هدف واحد وهو العمل من أجل الطبيعة. لقد صممنا مشاريعنا وأنشطتنا لتكون أداة فعالة بهدف تمكين المتطوعين من إحداث تغيير حقيقي ملموس، والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة البيئية لدولة الإمارات. ويسعدنا استمرار هيئة كهرباء ومياه دبي في دعمها ومشاركتها في البرنامج، ونرحب بانضمام مجموعة أكبر من موظفي الهيئة إلى مجتمعنا من صنّاع التغيير».

هيئة كهرباء ومياه دبي
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