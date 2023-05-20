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الاقتصادي

زيادة واردات الصين من النفط الروسي في أبريل

زيادة واردات الصين من النفط الروسي في أبريل
20 مايو 2023 14:42

سنغافورة (رويترز) 
زادت واردات الصين من النفط الخام من روسيا 8.6 بالمئة في أبريل على أساس سنوي مع شروع شركات تكرير خاصة أكبر في شراء النفط مخفض الأسعار.وبلغ إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك الشحنات المحمولة عبر البحر والإمدادات عبر خطوط الأنابيب، 7.1 مليون طن أو 1.73 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات جمركية صادرة اليوم السبت.
وانضمت شركات تكرير خاصة كبيرة إلى شركات تكرير مستقلة أصغر في التهافت على النفط الروسي منخفض السعر، سواء خام مزيج شرق سيبيريا والمحيط الهادي الذي يتم تحميله من أقصى شرق روسيا أو خام الأورال الذي يشحن عبر الموانئ الأوروبية.
ومع ذلك كانت الواردات من روسيا في أبريل أقل كثيرا من 2.26 مليون برميل يوميا سجلت في مارس وكانت مستوى غير مسبوق. 

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وتراجعت واردات الصين الإجمالية من النفط الخام الشهر الماضي 16 بالمئة عن مارس.وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات النفط السعودي، التي تستهلكها في الغالب شركات التكرير الحكومية والشركات الخاصة العملاقة، بلغ 8.46 مليون طن أو 2.06 مليون برميل يوميا، بانخفاض طفيف عن 2.1 مليون برميل يوميا في مارس ومقابل 2.17 مليون برميل يوميا في أبريل من العام الماضي.
وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي منذ بداية العام حتى الآن 26.5 بالمئة إلى 32.4 مليون طن، متجاوزة واردات السعودية التي حلت في المركز الثاني وزادت 2.9 بالمئة إلى 31.28 مليون طن.
وظلت الواردات من ماليزيا مرتفعة عند 4.09 مليون طن، بفارق ليس كبيراً عن 4.56 مليون طن في مارس، لكنها أعلى بكثير من 2.165 مليون طن في أبريل 2022.
وللالتفاف على العقوبات الأميركية، لجأ متعاملون في السنوات الثلاث الماضية إلى إعادة تسمية النفط الإيراني والفنزويلي على أن مصدره ماليزيا أو عمان.

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