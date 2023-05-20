دين المستهلك الأميركي يتخطى 17 تريليون دولار

حسونة الطيب (أبوظبي)

بصرف النظر عن التراجع الكبير في القروض السكنية، إلا أن دين المستهلك الأميركي، تخطى حاجز 17 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وبلغ إجمالي الدين، في كافة الفئات العقارية، نحو 17.05 تريليون دولار، بزيادة قاربت 150 مليار دولار، أو ما يساوي 0.9%، خلال الفترة بين شهري يناير إلى مارس من العام الجاري.

وبهذا، يتجاوز إجمالي الدين، المستوى الذي كان عليه في الفترة التي سبقت جائحة كوفيد-19 المنتهية في 2019، بنحو 2.9 تريليون دولار.

الرهن العقاري

وجاءت هذه الزيادة، على الرغم من أن عمليات الرهن العقاري الجديدة، بما فيها إعادة التمويل، لم يتعد مجموعها سوى 323.5 مليار دولار، في أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من العام 2014.

وكان الإجمالي، أقل مما كان عليه خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022، بنحو 35%، وبنحو 62% دون ذات الفترة من سنة 2021.

وناهزت قروض السكن الجديدة، رقماً قياسياً في الربع الثاني من العام 2021 عند 1.22 تريليون دولار، لتبدأ في التراجع التدريجي منذ ذلك الوقت، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وساهمت سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي، في تراجع نسبة الرهن العقاري، لنحو 2.65% في شهر يناير من العام 2021.



أسعار الفائدة

لكن بلغت نسبة أسعار الفائدة في الوقت الحالي، 6.4%، نتيجة 10 عمليات ارتفاع سنها البنك المركزي بمجموع 5%، بهدف محاربة التضخم.

وساعد ارتفاع أسعار الفائدة، في بلوغ إجمالي دين الرهن العقاري، لنحو 12.04 تريليون دولار، بارتفاع قدره 1% عن الربع الأخير من 2022.

واستفاد المقترضون، من عمليتي تراجع أسعار الفائدة الأخيرتين، سواء لشراء منازل جديدة أو لإعادة تمويل الرهون العقارية، التي شهدت انتعاشاً كبيراً.

لكن رغم انتهاء فترة الانتعاش هذه، إلا أن بعض خبراء القطاع، يؤكدون استمرار آثارها لعدة عقود مقبلة.وتشير البيانات الواردة من الاحتياطي الفيدرالي، إلى إعادة تمويل نحو 14 مليون رهن عقاري، أثناء فترة جائحة كوفيد19، التي بدأت في مارس 2020. ونحو 64% من هذه، تم إعادة تمويلها، عبر استفادة المقترضين، من انخفاض أسعار الفائدة. وبحسب البنك، بلغ متوسط ادخار هؤلاء المقترضين، 220 دولاراً شهرياً.



حقوق الملكية

ونتيجة للتخفيضات الكبيرة في حقوق الملكية، قلل المقترضون العقاريون دفوعاتهم السنوية، بعشرات المليارات من الدولارات، مما وفر تمويلاً إضافياً للإنفاق، أو لعمليات الدفع المقدم في فئات الدين الأخرى.

وبصرف النظر عن ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، ظلت حالات حجز الرهن العقاري منخفضة. كما ارتفعت مستويات التأخر في السداد لجميع أنواع الدين مثل، ارتفاع قدره 0.6% لبطاقات الائتمان إلى 6.5% ونحو 0.2% لقروض السيارات إلى 6.9%.

وارتفع إجمالي معدلات التأخر في السداد بمقدار 0.2% إلى 3%، مسجلاً أعلى معدل منذ الربع الثالث من عام 2020.في غضون ذلك، ارتفع معدل دين الطلاب، لنحو 1.6 تريليون دولار، بينما ناهزت قروض السيارات، مبلغاً مماثلاً يقدر بنحو 1.56 تريليون دولار.