6.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية سيولة للتداول بلغت قيمتها 6.8 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وهيمن المواطنون على التداولات من حيث صافي الشراء.

سوق أبوظبي

أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عند مستوى 9478.7 نقطة، منخفضاً 1.62% تعادل تراجعاً بقيمة 156 نقطة خلال الجلسات الخمس الماضية، مقارنة مع مستوى الإغلاق المسجل له بنهاية الأسبوع الأسبق البالغ 9634.8 نقطة.

واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بالسوق (101 شركة) عند مستوى 2.698 تريليون درهم تقريبا أمس، مقارنة مع 2.75 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق، بتراجع بلغت قيمته 52 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية.

وخلال الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للتداول 4.87 مليار درهم، تم تنفيذها من خلال 60 ألف صفقة تقريباً، وشهدت تداول 865 مليون سهم.

وأظهرت البيانات أن الموطنين هيمنوا على التداولات في سوق العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت محصلة تداولاتهم نحو 877 مليون درهم صافي شراء، وبلغت حصتهم من القيمة الإجمالية للتداول 66.23%.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب (من غير العرب) استمروا بتسييل أسهمهم، حيث سجلت تداولاتهم نحو 904 ملايين درهم صافي بيع خلال الأسبوع.

أما المستثمرين الخليجيين، فسجلت تداولاتهم صافي شراء بقيمة 70 مليون درهم، فيما بلغت محصلة تداولات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) 42 مليون درهم صافي بيع.

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 3544.5 نقطة أمس، مقارنة مع 3559 بنهاية الأسبوع الأسبق، بانخفاض 15 نقطة.

واستقرت القيمة السوقية عند مستوى 621 مليار درهم مقارنة مع 623.9 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق منخفضاً 2.9 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات 1.93 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية. وتجاوزت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 890.84 مليون درهم لتشكل 46.17% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم 821.56 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.58% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 69.27 مليون درهم، صافي شراء.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 940.40 مليون درهم لتشكل 48.74 % من إجمالي قيمة التداول، وتجاوزت قيمة مبيعاتهم 917.53 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.55% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 22.87 مليون درهم، صافي شراء.