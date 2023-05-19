«مصدر» توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة متجددة في أوزبكستان

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية تطوير مشتركة مع كل من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، تقوم بموجبها «مصدر» بتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط، إضافة إلى تطوير مشاريع في مجال بطاريات تخزين الطاقة باستطاعة 500 ميجاواط/ساعي في مختلف أنحاء أوزبكستان.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة بدعم جهود التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة، يأتي توقيع (مصدر) لهذه الاتفاقية تأكيداً على التزامها بترسيخ مكانتها شركةً رائدةً عالمياً تساهم مشاريعها بشكل مباشر في نشر حلول الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات وتعزيز التقدم في العمل المناخي. كما تسهم هذه الاتفاقية في توثيق التعاون مع أوزبكستان، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذه الشراكة لتطوير المزيد من المشاريع الرائدة والمجدية اقتصادياً».

وأضاف: «تتزامن هذه الخطوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، حيث تشكل مثل هذه الشراكات الاستراتيجية الطموحة داعماً مهماً لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال العمل المناخي، وتعد نموذجاً للانتقال المنطقي والعملي والواقعي في قطاع الطاقة».

وخلال مراسم أقيمت في أوزبكستان، وقع الاتفاقية كل من معالي عظيم أحمد خوجايف، النائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكي؛ ومعالي سارفار خميدوف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».

ومن جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تمثل هذه الاتفاقية فصلاً جديداً مهماً في مسيرة التعاون المثمر بين (مصدر) وحكومة أوزبكستان التي تعتبر أحد شركائنا الاستراتيجيين الرئيسيين».